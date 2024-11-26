中火爭議未解 立委提案改去碳燃氫

中火二期燃氣環評爭議未解，中研院與台電合作研發去碳燃氫技術，成功以混氫百分之十的比例運轉發電，多位立委關心此一新能源，希望中研院爭取在中火使用去碳燃氫。中研院長廖俊智回應，會朝此一方向努力。

中央研究院「天然氣去碳燃氫MW級混氫發電系統建置及試驗計畫」總經費十二點五億元，立委羅廷瑋指出，該計畫目前僅與台電興達廠合作，為何未納入中火為實驗場域？

中研院環境變遷研究中心主任陳于高表示，這個案子跟台電簽的MOU備忘錄，是從小型、中型到大型。現階段的機組是屬於中型，規模還要放大一百倍才能被台電正式使用。

至於去碳燃氫機組的基地，包括中火和通霄都考慮過，選擇興達是因為興達去年已做好混氫系統，而現階段的技術台電還無法直接使用，未來需要一起合作開發大型機組。中研院希望未來中火換新機組時，可以直接使用去碳燃氫，但前提是必須研發成功。

廖俊智表示，會向政府積極爭取在中火使用去碳燃氫，而除了中火，更希望全台各地的天然氣廠都有機會使用去碳燃氫。

此外，環保團體昨於立院舉辦記者會指出，立院二○三五無煤中火決議文已不符全球減碳趨勢，為了讓台灣盡速脫煤，要求跨黨派立委於本會期結束前提案支持，聯手通過二○二八無煤中火新決議文。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳表示，因為二○二五年中火一期燃氣開發的第一座機組開始運轉，後續機組也將陸續完工，加上台中港區民營中佳氣電新建供電，可再進一步以氣汰煤，無煤中火應有新決議文。

中研院地球科學所兼任研究員汪中和表示，從一九五八年到今年十一月，大氣層中的二氧化碳濃度較工業革命前上升百分之一五二，巴黎氣候協定希望地球升溫不要超過一點五度，按照各國目前減碳政策，本世紀末地球會升溫高達三點一度，這將是一個災難性的環境，所有化石能源都要快速退場，加強再生能源的建置，碳排放快速降低。