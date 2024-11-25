國際終止婦女受暴日 國際蘭馨交流協會全省遊行宣導

國際蘭馨交流協會中華民國總會今年與世界接軌，於25日展開全國分會連線遊行宣導活動，除了響應聯合國訂定的「國際終止婦女受暴日」，同時也擴大向民眾宣導台灣的113反家暴專線，以及相關議題。

「11月25日國際終止婦女受暴日－攜手反暴力，你我不缺席！」國際蘭馨全省連線遊行宣導活動，由國際蘭馨交流協會中華民國總會主辦，號召北、中、南共44分會於上午10時同步啟動遊行宣導活動，走入社會、迎向群眾，宣導大眾關注各種形式暴力、性侵害防治、兒少保護、制止人口販運等相關議題；期許隨著全台各地宣導活動的開展、達到預防之效。

同樣身為國際蘭馨資深會員的台中市市長盧秀燕，一直以來都很支持這樣的活動，今年特別由台中市社會局副局長陳仲良代表出席參與；立法委員楊瓊瓔也專程到場共襄盛舉，呼應這項意義非凡的活動。

中部主場由台灣省會、台中市會、台中縣會、台中港會、文心會、美亞會及愛教育會、南投縣會等八個分會共同配合辦理。

現任總監王藝璇率領數百位會員從台中林皇宮出發，沿街高喊口號「攜手反暴力，你我不缺席，113一通、關懷馬上通」，並且手持七大反暴力相關議題的舉牌，以及發放「蘭馨1125國際終止婦女受暴日宣導摺疊扇」，呼籲大眾對議題的重視。

國際蘭馨交流協會世界總會（SI），1921年在美國加州奧克蘭成立，總部設立於英國劍橋，為聯合國承認的INGO國際非政府組織婦女服務社團，轄下共設有五大聯盟：美洲聯盟（SIA）、英國愛爾蘭聯盟（SIGBI）、歐洲聯盟（SIE）、東南亞太平洋聯盟（SISEAP）、非洲聯盟（SIFAF）；全球會員人數近6萬6,000人，遍布118個國家。

而國際蘭馨交流協會中華民國總會隸屬於美洲聯盟，首任總監為前立法委員蔡鈴蘭，成立至今32年，會員人數迄今逾2,000人。

國際蘭馨交流協會長期關懷弱勢婦女與女孩、並持續推廣該會各項夢想活動，包括「蘭馨愛‧讓夢想起飛」國立大學清寒女學生助學方案，資助家境清寒、成績優異的國立女大生繼續就學。

以及「夢想它，實現它：女青年事業支援」講座活動，鼓勵女青年藉由學習榜樣立定志向；「實現妳的夢想－婦女教育與訓練獎」，幫助婦女接受教育和技能訓練，促進經濟賦權，改善生活。