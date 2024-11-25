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製造業生產連八紅！經部指「這產業」生產創新高、未來還會繼續旺

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部25日發布10月工業生產指數100.6，年增8.85%，10月製造業生產指數為100.51，年增9.32%，皆為連續8個月正成長。圖／聯合報系資料照片
經濟部25日發布10月工業生產指數100.6，年增8.85%，10月製造業生產指數為100.51，年增9.32%，皆為連續8個月正成長。圖／聯合報系資料照片

經濟部25日發布10月工業生產指數100.6，年增8.85%，10月製造業生產指數為100.51，年增9.32%，皆為連續8個月正成長。其中，受惠於AI需求強勁，帶動12吋晶圓廠代工增產，積體電路業生產指數創歷單月新高，年增近二成。在AI伺服器訂單挹注下，經濟部預測，積體電路生產未來2個月仍會續成長。

經濟部表示，因AI及高效能運算等新興科技應用持續擴展，半導體高階製程及伺服器供應鏈需求延續，加上年終採購旺季備貨需求接續釋出，預測11月製造業生產年增5.8%至年增10.1%，全年製造業生產指數有望維持二位數成長。

經濟部統計指出，10月製造業生產指數年增9.32%，累計1至10月較上年同期增加11.11%。經濟部統計處副處長黃偉傑分析，主因是受惠於AI需求強勁，帶動資訊電子產業生產動能穩健成長所致。

各業中，他指出，10月電子零組件業生產指數創歷年單月新高，年增16.47%，其中積體電路業受惠高效能運算與人工智慧應用需求攀升，帶動12吋晶圓代工增產，年增19.78%。不過，面板及其組件業生產則年減6.8%。

黃偉傑說，電子零組件業表現「一好一壞」，其中積體電路指數125.64，創歷年單月新高，連帶推升電子零組件業生產指數亦同步創歷年單月新高，雙雙呈連續第10個月正成長態勢。他分析，雖然消費性電子產品備貨潮趨緩，但AI伺服器高端訂單持續，預估積體電路未來2個月仍會持續成長。

至於面板及其組件方面，10月生產指數年減6.8%，連續3個月負成長，黃偉傑表示，面板第4季成長未如預期，廠商寄望中國大陸的舊換新政策拉抬作用，期盼挹注電視機等大尺寸面板產品。

經濟部統計指出，10月電腦電子產品及光學製品業生產指數為歷年同期新高，年增4.35%，為連續16個月正成長。黃偉傑分析，主要動能來自檢測設備和伺服器，其中檢測設備受惠半導體擴充產能，國內外訂單持續增長。

黃偉傑分析，第4季為伺服器的新品交替期，有部分廠商反應，新品轉換期過程中，AI伺服器產能可能趨緩，通用型伺服器增加；加上高基期，有可能抑制AI伺服器動能。廠商調查反映，伺服器新品動能最快於今年12月浮現，大量產能應於明年首季出現。

至於傳統產業，黃偉傑指出，傳統產業的復甦態勢不如預期，除機械設備業受惠半導體產業擴廠動能強勁，年增11.06%之外，基本金屬業、化學材料及肥料業和汽車及其零件業持續衰退，分別年減3.52%、年減5.01%、年減12.59%。

AI 伺服器 工業生產指數

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