台灣棒球奪冠 業者推大促銷！經部：零售餐飲營業額11月有望轉正成長

經濟部25日發布10月批發業營業額為1兆1,260億元，創歷年同月新高紀錄，年增5.8%；零售業及餐飲業營業額分別為4,109億元、819億元，皆創歷年同月次高，惟在基期墊高下，年增率由正轉負，分別年減0.5%及年減1.8%。

展望未來，經濟部指出，批發業因手機新品備貨力道趨緩，11月營業額將較10月減少，惟受惠AI商機延續，加以耶誕及元旦假期鋪貨需求增溫，預期營業額年增率將延續成長態勢。

零售業則在雙11購物節登場，以及天候轉涼帶動禦寒商機，加以業者配合國際賽事推出周邊商品及促銷優惠下，預期有望轉呈年增；11月餐飲業因百貨周年慶高峰已過，商場餐館人潮降溫，預期營業額將較10月月減，惟與上年同月相比，氣溫下降將帶動溫暖食飲需求，加以業者持續拓點，並配合棒球賽事推出期間限定餐點及促銷，預期年增率轉呈正成長。

經濟部指出，10月批發業營業額為1兆1,260億元，年增5.8%，主因人工智慧應用持續擴展，以及歐美年終節慶備貨需求，推升相關商品銷售動能，加以雙颱侵襲帶動下游零售通路增加食品備貨量，致機械器具批發業年增9.9%、化學材料批發業年增9.7%、家用器具及用品批發業年增8.2%。

經濟部統計，10月零售業營業額為4,109億元，年減0.5%，主因受颱風肆虐影響，加以比較基數較高所致。惟各業別呈現兩樣情，其中因營業天數縮減影響來客數，致汽機車零售業年減7.9%、百貨公司年減3.9%、布疋及服飾品零售業年減2.1%；而民眾對防颱物資的採購需求則推升超級市場營業額年增14.4%、便利商店年增6.7%、量販店年增10.1%；燃料零售業受油品價量齊跌影響，年減10.2%。

10月餐飲業營業額819億元，年減1.8%，其中餐館因颱風來襲影響門市正常營運，年減3.3%；飲料店年增2.2%；外燴及團膳承包業因航班旅運人次成長推升空廚餐點需求，年增9.7%。