颱風襲台衝擊百貨週年慶 10月零售餐飲營業額翻黑

颱風襲台衝擊，10月零售業和餐飲業營業額雙雙翻黑，分別年減0.5%、1.8%，百貨公司週年慶檔期受影響，營業額年減3.9%。經濟部表示，內需因基期高和颱風因素干擾趨緩，但並未停滯，仍看好全年零售業和餐飲業有機會創新高。

經濟部今天公布10月零售及餐飲業營業額統計，統計處副處長黃偉傑表示，10月零售業營業額為新台幣4109億元，為歷年同月次高，但翻黑轉為年減0.5%，連續37個月正成長止步；累計今年前10月營業額3.98兆元，年增2.6%，仍維持歷年同期新高紀錄。

觀察占比最大的綜合商品零售業，10月營收為1415億元，年增4.4%，雖然維持歷年最佳表現，但黃偉傑表示，在康芮颱風襲台期間，全台共有90幾家百貨公司停業，雖然正逢週年慶檔期，銷售仍被拉低，10月百貨公司營業額年減3.9%。

此外，超級市場及量販店因民眾採購防颱物資，分別年增14.4%及10.1%；便利商店則受惠展店效應，以及雙十節慶及防颱需求推出優惠促銷活動，年增6.7%。

黃偉傑指出，汽機車零售業因颱風來襲影響交車進度，年減7.9%，為拉低10月零售業表現的另一大重點；扣除汽機車營業額來觀察，10月零售業營業額年增1.1%，可見內需仍有成長。

餐飲業同樣受颱風影響轉為負成長，10月餐飲業營業額819億元，年減1.8%；累計今年前10月餐飲營業額為8558億元，年增3.1%，依舊維持歷年同期新高。

黃偉傑表示，颱風接連來襲干擾門市營運，加上假日天數少於去年同月，拉低餐館營業額，年減3.3%；飲料店因業者積極開發新品及加碼優惠促銷，且今年入秋後氣溫仍高，帶動冷飲銷售續旺，年增2.2%。

展望未來，黃偉傑表示，雙11購物節登場，以及天候轉涼帶動禦寒商機，業者配合國際賽事推出周邊商品及促銷優惠下，11月零售業營業額預估介於4258億至4387億元，介於年減1%和年增2%之間。

餐飲業則因百貨週年慶高峰已過，商場餐館人潮降溫，預期11月營業額介於801至824億元，年增率介於0.5%至3.5%，預期年增率可轉為正成長。

黃偉傑指出，內需動能趨緩，但並未停滯，因為基期仍高，以及疫後出國人次持續成長，使部分國內消費動能外移到國外，目前觀察內需仍維持正成長，但幅度收斂，預估全年零售業和餐飲業營業額創新高的機率很大。