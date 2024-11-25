快訊

從月光公主到理財達人 財經主播看房偏好「這款」給2建議

川普「絕對控制」的美國未來 還會是重商主義嗎？

颱風襲台衝擊百貨週年慶 10月零售餐飲營業額翻黑

中央社／ 台北25日電

颱風襲台衝擊，10月零售業餐飲業營業額雙雙翻黑，分別年減0.5%、1.8%，百貨公司週年慶檔期受影響，營業額年減3.9%。經濟部表示，內需因基期高和颱風因素干擾趨緩，但並未停滯，仍看好全年零售業和餐飲業有機會創新高。

經濟部今天公布10月零售及餐飲業營業額統計，統計處副處長黃偉傑表示，10月零售業營業額為新台幣4109億元，為歷年同月次高，但翻黑轉為年減0.5%，連續37個月正成長止步；累計今年前10月營業額3.98兆元，年增2.6%，仍維持歷年同期新高紀錄。

觀察占比最大的綜合商品零售業，10月營收為1415億元，年增4.4%，雖然維持歷年最佳表現，但黃偉傑表示，在康芮颱風襲台期間，全台共有90幾家百貨公司停業，雖然正逢週年慶檔期，銷售仍被拉低，10月百貨公司營業額年減3.9%。

此外，超級市場及量販店因民眾採購防颱物資，分別年增14.4%及10.1%；便利商店則受惠展店效應，以及雙十節慶及防颱需求推出優惠促銷活動，年增6.7%。

黃偉傑指出，汽機車零售業因颱風來襲影響交車進度，年減7.9%，為拉低10月零售業表現的另一大重點；扣除汽機車營業額來觀察，10月零售業營業額年增1.1%，可見內需仍有成長。

餐飲業同樣受颱風影響轉為負成長，10月餐飲業營業額819億元，年減1.8%；累計今年前10月餐飲營業額為8558億元，年增3.1%，依舊維持歷年同期新高。

黃偉傑表示，颱風接連來襲干擾門市營運，加上假日天數少於去年同月，拉低餐館營業額，年減3.3%；飲料店因業者積極開發新品及加碼優惠促銷，且今年入秋後氣溫仍高，帶動冷飲銷售續旺，年增2.2%。

展望未來，黃偉傑表示，雙11購物節登場，以及天候轉涼帶動禦寒商機，業者配合國際賽事推出周邊商品及促銷優惠下，11月零售業營業額預估介於4258億至4387億元，介於年減1%和年增2%之間。

餐飲業則因百貨週年慶高峰已過，商場餐館人潮降溫，預期11月營業額介於801至824億元，年增率介於0.5%至3.5%，預期年增率可轉為正成長。

黃偉傑指出，內需動能趨緩，但並未停滯，因為基期仍高，以及疫後出國人次持續成長，使部分國內消費動能外移到國外，目前觀察內需仍維持正成長，但幅度收斂，預估全年零售業和餐飲業營業額創新高的機率很大。

零售業 餐飲業

延伸閱讀

10月工業生產指數連8紅 積體電路創新高

偉訓自結10月稅後純益2960萬元 EPS 0.26元

高雄石綿屋瓦數量全台排名第二 風災後申請清運數量暴增

10月製造業測驗點連5月下跌 台經院：復甦非百花齊放

相關新聞

製造業生產連八紅！經部指「這產業」生產創新高、未來還會繼續旺

經濟部25日發布10月工業生產指數100.6，年增8.85%，10月製造業生產指數為100.51，年增9.32%，皆為連...

新台幣早盤飆升破32.5元！北富銀警示：美元高檔震盪

國際美元拉回，台股開高，亞幣走強，新台幣跟著走高，早盤一度勁揚1.49角升至32.444元，升破32.5元關卡，中午以升...

2025全球筆電出貨有望大增4.9% 「商務需求」成新亮點

根據集邦（TrendForce）最新調查，2024年全球筆記型電腦市場受高利率與地緣政治因素影響，需求回溫速度和緩，預計...

10月工業生產指數連8紅 積體電路創新高

經濟部今天公布10月工業生產指數100.6，年增8.85%，10月製造業生產指數為100.51，年增9.32%，皆為連續...

新光投信董座看川普的兩特質 投資人最好區間操作

對於川普2.0的台股投資策略，新光投信董事長劉坤錫受訪時提出「二句話」作為教戰守則，他指出，一是川普有「不可預期性」，另...

央行12月再推新房市管制？ 台經院估短期不太會出手

央行12月將召開第4季理監事會議，外界關注是否可能再有第8波選擇性信用管制。台經院今天表示，央行9月推出的管制不會那麼快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。