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TrendForce：2025筆電出貨將成長4.9% 商務需求成新亮點

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
全球筆電出貨量。TrendForce／提供
全球筆電出貨量。TrendForce／提供

根據TrendForce最新調查，2024年全球筆記型電腦市場受高利率與地緣政治因素影響，需求回溫速度和緩，預計全年出貨量為1.74億台，年增3.9%。展望2025年，美國大選落幕減少政治變數，而聯準會2024年9月啟動降息，將有助資金流動，加上Windows 10終止服務與商務換機需求刺激，預期明年筆電出貨將年增4.9%，來到1.83億台。

TrendForce表示，目前筆電的核心定位仍是生產力工具，其量能增長主要來自積累的遞延換機需求，AI筆電的貢獻仍相當有限。然AI附加功能為規格升級的趨勢，預期AI筆電的滲透率將在品牌整合AI功能的過程中自然提升。

分析不同市場定位的產品，商務筆電2024年受制於全球裁員潮及政治、經濟環境動盪，需求表現保守，訂單釋放不如預期。2025年隨著負面因素消退，以及降息後資金流動性升高，商用市場有望復甦，預期出貨量將迎來超過7%的年成長。

反觀消費市場，2024年筆電品牌積極促銷刺激需求，入門款機種成為銷售主力，在北美地區表現尤為強勁。TrendForce指出，2025年消費市場更趨穩定，品牌計畫重新聚焦於高附加價值與高獲利機種，預期消費機種量能增長將放緩為3%，但產品結構將更優化。

而Chromebook方面，2024年受北美教育標案及新興市場需求的推動，整體表現穩定，預期2025年在日本GIGA School 2.0計畫的貢獻下，成長動能將提升至8%，維持高成長態勢。

目前市場正在關注川普上任後推行的「美國優先」政策，如提高進口關稅是否會對美國國內市場需求造成影響，這仍需等待新政府上任後的實際行動來觀察。目前，中國大陸仍是全球筆記型電腦的主要生產地，其產能約占全球的89%。儘管部分原始設計製造商（ODMs）已積極在越南、泰國、印度、墨西哥等地區部署生產線，但供應鏈的完整生態系仍需時間進行完備，而且相關法令的頒布到正式執行還應有一段緩衝期。因此，TrendForce對2025年全球筆記型電腦出貨量的預測仍有調整的可能。

筆電 美國大選

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