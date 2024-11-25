醫療產業第3季財報佳...法人：高盛預估2025年 EPS 年增21%

醫療產業的成長性在各產業中名列前茅，保德信指出，醫療產業第3季財報表現佳，不論營收及獲利超越市場預期幅度均優於整體指數，且高盛證券估計，2025年S&P500醫療指數公司的每股稅後盈餘（EPS）年成長率有望達21%，超越整體股市的13%。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，至於美國衛生部長提名人選，小羅伯甘迺迪過去許多主張較為主觀偏頗，但研判科學實證的事實及既有體制難以在4年任期內被推翻，政策改變也需要國會通過且各州政府願意配合執行，若僅為個人主張，而與實務相牴觸的政策應窒礙難行，目前股價應已過度反應。

江宜虔認為，眼見目前醫療產業的本益比僅為17.8倍，低於S&P500指數的22.2倍，更遠低於科技股的29.4倍，且川普認同降低藥價的重要性，同時鼓勵國內藥廠創新及購併活動，有利於製藥及生技類股的併購整合，加速產業進步，並有助提升新藥創新研發，在減重、癌症、罕見疾病等新藥上市帶動營收獲利之下，不妨趁這波醫療產業評價面被低估之際，分批進場布局以搭上未來的醫療生技成長趨勢。