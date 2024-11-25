醫療生化基本面穩健 法人：回檔正是分批布局良機

近期醫療產業類股出現較大波動，主要由於市場對川普醫療政策的不確定性產生疑慮，以及短期公債利率上升，特別是川普提名小羅伯甘迺迪為衛生部長引發爭議，進一步加劇市場不安。法人認為，基本面無虞，回檔正是分批布局良機。

保德信指出，由於醫療生化產業整體成長性並未改變，在基本面維持不變的情況下，建議採取分批布局方式，不僅能分散風險，同時亦能掌握未來股價上漲機會。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，被提名的小羅伯甘迺迪由於過去有針對疫苗是否有必要施打，以及食品及公共衛生議題具較強烈的看法，引發市場擔憂一旦此人上任後，恐使醫療產業政策及政府醫療相關部門運作方式將出現較大變化。

再者，江宜虔說明，川普的不確定性讓市場對於降息幅度預期收斂，美國十年期公債利率走勢也未如預期下跌，導致代表中小型生技類股的XBI指數表現偏弱。受到多重外部因素影響，造成醫療類股近期明顯波動，甚至回檔至1996年以來少見的偏低水位，本益比處於折價30%區間。