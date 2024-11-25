中鋼連續14年榮獲經濟部產業發展署「產業溫室氣體自願減量績優廠商」

中鋼（2002）連續14年獲經濟部「產業溫室氣體自願減量績優廠商」，25日由環保處長吳一民代表接受經濟部產業發展署長楊志清頒獎。

經濟部產業發展署25日舉辦「2024產業淨零轉型成果發表暨研討會」，中鋼去年減碳量高達32.1萬公噸CO2e。

為鼓勵事業單位積極推動自願減碳工作，經濟部產業發展署自94年起辦理產業溫室氣體自願減量及減量績優廠商遴選作業，中鋼去年合計提列多達181件溫室氣體自願減量方案，減碳成效為前(111)年4倍，相當於830座大安森林公園年吸碳量，再次榮獲今年度溫室氣體自願減量績優廠商。

中鋼連續14年獲獎，顯示近年擘劃多元減碳策略，在全體同仁努力實踐下，積小勝為大勝，累積出有目共睹的減碳佳績。