快訊

台北101加碼展出！大谷+中華隊紀念球一次看 賈永婕請喝啤酒「限時3天」

赴陸進行換肝手術牟利 名醫曾這麼辯解…彰基醫院回應了

中鋼連續14年榮獲經濟部產業發展署「產業溫室氣體自願減量績優廠商」

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
中鋼連續14年榮獲經濟部產業發展署「產業溫室氣體自願減量績優廠商」。中鋼提供
中鋼連續14年榮獲經濟部產業發展署「產業溫室氣體自願減量績優廠商」。中鋼提供

中鋼（2002）連續14年獲經濟部「產業溫室氣體自願減量績優廠商」，25日由環保處長吳一民代表接受經濟部產業發展署長楊志清頒獎。

經濟部產業發展署25日舉辦「2024產業淨零轉型成果發表暨研討會」，中鋼去年減碳量高達32.1萬公噸CO2e。

為鼓勵事業單位積極推動自願減碳工作，經濟部產業發展署自94年起辦理產業溫室氣體自願減量及減量績優廠商遴選作業，中鋼去年合計提列多達181件溫室氣體自願減量方案，減碳成效為前(111)年4倍，相當於830座大安森林公園年吸碳量，再次榮獲今年度溫室氣體自願減量績優廠商。

中鋼連續14年獲獎，顯示近年擘劃多元減碳策略，在全體同仁努力實踐下，積小勝為大勝，累積出有目共睹的減碳佳績。

中鋼 減碳

延伸閱讀

關東市場首獲經濟部四星市場榮耀 竹市市場名攤摘48星

中鋼 加碼員工持股信託

諾華榮獲淨零標章、永續人才發展領袖獎 ESG雙肯定

防止畜牧業排溫室氣體！牛隻甲烷排放量大 科學家研究牛腸道微生物

相關新聞

新台幣早盤飆升破32.5元！北富銀警示：美元高檔震盪

國際美元拉回，台股開高，亞幣走強，新台幣跟著走高，早盤一度勁揚1.49角升至32.444元，升破32.5元關卡，中午以升...

2025全球筆電出貨有望大增4.9% 「商務需求」成新亮點

根據集邦（TrendForce）最新調查，2024年全球筆記型電腦市場受高利率與地緣政治因素影響，需求回溫速度和緩，預計...

10月工業生產指數連8紅 積體電路創新高

經濟部今天公布10月工業生產指數100.6，年增8.85%，10月製造業生產指數為100.51，年增9.32%，皆為連續...

新光投信董座看川普的兩特質 投資人最好區間操作

對於川普2.0的台股投資策略，新光投信董事長劉坤錫受訪時提出「二句話」作為教戰守則，他指出，一是川普有「不可預期性」，另...

央行12月再推新房市管制？ 台經院估短期不太會出手

央行12月將召開第4季理監事會議，外界關注是否可能再有第8波選擇性信用管制。台經院今天表示，央行9月推出的管制不會那麼快...

10月製造業測驗點連五跌 台經院：傳產「已開幾朵花」

台灣經濟研究院25日發布10月景氣動向調查。10月製造業營業氣候測驗點為93.12點，較上月修正後之94.87點下滑1....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。