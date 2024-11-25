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長榮航法說會／2025年航點布局再傳佳音 歐洲增波蘭、北美線增達拉斯

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航法說會，總經理孫嘉明表示航空客、貨運市場展望非常好，預計在2025年11月3日要開闢達拉斯。黃淑惠攝
長榮航法說會，總經理孫嘉明表示航空客、貨運市場展望非常好，預計在2025年11月3日要開闢達拉斯。黃淑惠攝

長榮航（2618）25日舉辦法說會，總經理孫嘉明表示航空客、貨運市場展望非常好。全球都在評估新航點，歐洲市場明年上半年會傳佳音，預計跟波蘭航空聯營台北-華沙；北美線新開航點也定案，預計在2025年11月3日要開闢達拉斯。

孫嘉明表示，長榮航空著眼全球市場布局的航空業者，每天都在評估有市場潛力的航點，長榮航已經是國內北美線最多航班表業者，考量北美的轉機市場才剛開始出籠，越南、泰國及菲律賓等地區轉機到美國的需求強勁，台灣是一個很好的轉運點，長榮航明年會持續擴增北美航班外，讓航班數更密集，另外，2025年11月3日將開航達拉斯。

歐洲市場，長榮航一直在評估要加開最適合的航點，包括瑞士、西班牙及北歐都在評估，但要考量機隊概況，明年歐洲會跟波蘭航空共掛班號來擴增航點，這樣消費者可以直接採買到波蘭機票，從台北出發，前段可搭長榮航空至維也納，後段由波蘭航空飛到波蘭，細節正在談，希望明年上半年開航。

航空貨運市場的部分，孫嘉明表示，東南亞的客貨需求成長，已是現在進行式，將密切關注貨流變化，若製造業回流美國，美國出口也會增加；航空貨運市場是受惠於電商、高科技產品持續出貨，看好電商未來仍將蓬勃發展看好明年航空貨運的上行趨勢，貨運會更亮麗。

波蘭 長榮航空

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