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新光投信董座看川普的兩特質 投資人最好區間操作

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新光投信發行BBB投等債20+ ETF（00970 B）記者會。由左至右分別是新光投信量化投資部主管詹佳峯、新光投信董事長劉坤錫、新光投信總經理陳文雄、新光投信財富管理處副總方瀚卿。圖／新光投信提供
新光投信發行BBB投等債20+ ETF（00970 B）記者會。由左至右分別是新光投信量化投資部主管詹佳峯、新光投信董事長劉坤錫、新光投信總經理陳文雄、新光投信財富管理處副總方瀚卿。圖／新光投信提供

對於川普2.0的台股投資策略，新光投信董事長劉坤錫受訪時提出「二句話」作為教戰守則，他指出，一是川普有「不可預期性」，另一則是他的「可交易性」，這二種特質，使得接下來股市操作將不是看長期方向，而是要更加留心消息面，而且是作區間操作。

劉坤錫是在新光投信發行BBB投等債20+ ETF（00970 B）記者會上受訪。他也進而指出，在這樣的邏輯之下，台灣上市櫃公司獲利明年預估將比今年成長超過15％，有一定的基本面加持台股2025年表現，至於明年的台股高低點研判，他認為，高點約在24416附近、下緣低點在22000左右的季線下緣位置，由於川普的不確定性高，因此建議，投資人最好就在這個區間進行交易，

劉坤錫也指出，明年估計AI還是獨紅，但可以聚焦新的AI標的，而不是一直圍著老標的打轉，期待「跌深反彈」，他還建議，可從2024年超級運算大會（SuperComputing 2024，SC24）的新標的來挖寶；他也表示，包括其他產業如消費性電子、車用、醫療、安規、工控的表現雖可守穩，但仍比不上AI。

劉坤錫認為，川普2.0也會影響其他國家的利率和財政政策，估計接下來其他國家會有志一同擴大財政赤字，並且利率趨降不趨升，而且他認為聯準會接下來二年都不可能升息，因為川普追求「MAGA」（美國再次偉大），不希望利率偏高，也因此，他強調，川普雖不可預測，但由於他是個生意人，是可以交易的，所以反而未來投資機會更多，建議投資人去找政策的「極致點」和「極低點」，去進行區間操作。

劉坤錫並看好，台股目前應會進入先前市場所預期的大選後確定後行情，因此，現在到年底「正向機率大於負向」。

劉坤錫 川普

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