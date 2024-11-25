10月工業生產指數連8紅 積體電路創新高
經濟部今天公布10月工業生產指數100.6，年增8.85%，10月製造業生產指數為100.51，年增9.32%，皆為連續8個月正成長；人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求持續，推升積體電路業指數創歷年單月新高。
累計今年前10月工業生產指數年增10.68%、製造業生產指數年增11.11%。
經濟部統計處今天公布10月工業與製造業生產指數概況。資訊電子產業方面，電子零組件業生產指數創歷年單月新高，年增16.47%，其中積體電路業受惠高效能運算與人工智慧應用需求強勁，指數同樣創歷年單月新高，年增19.78%。
受惠半導體產業投資動能續增，電腦電子產品及光學製品業生產指數創歷年同期新高，年增4.35%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言