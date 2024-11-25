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10月工業生產指數連8紅 積體電路創新高

中央社／ 台北25日電
經濟部今天公布10月工業生產指數100.6，年增8.85%，10月製造業生產指數為100.51，年增9.32%，皆為連續8個月正成長。圖／聯合報資料照片
經濟部今天公布10月工業生產指數100.6，年增8.85%，10月製造業生產指數為100.51，年增9.32%，皆為連續8個月正成長。圖／聯合報資料照片

經濟部今天公布10月工業生產指數100.6，年增8.85%，10月製造業生產指數為100.51，年增9.32%，皆為連續8個月正成長；人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求持續，推升積體電路業指數創歷年單月新高。

累計今年前10月工業生產指數年增10.68%、製造業生產指數年增11.11%。

經濟部統計處今天公布10月工業與製造業生產指數概況。資訊電子產業方面，電子零組件業生產指數創歷年單月新高，年增16.47%，其中積體電路業受惠高效能運算與人工智慧應用需求強勁，指數同樣創歷年單月新高，年增19.78%。

受惠半導體產業投資動能續增，電腦電子產品及光學製品業生產指數創歷年同期新高，年增4.35%。

工業生產指數 經濟部 製造業

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