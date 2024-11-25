連續14年獲獎 中鋼再獲頒產業溫室氣體自願減量績優廠商

經濟部產業發展署今天在集思台大會議中心舉辦「2024產業淨零轉型成果發表暨研討會」，中鋼去年加大力度推動節能減碳工作，年減碳量高達32.1萬噸CO2e，創造卓越績效，榮獲「113年度產業溫室氣體自願減量績優廠商」，由中鋼環境保護處長吳一民代表公司，接受經濟部產業發展署長楊志清頒獎，這是中鋼連續14年獲頒此殊榮。

為鼓勵事業單位積極推動自願減碳工作，經濟部產業發展署自2005年起辦理產業溫室氣體自願減量及減量績優廠商遴選作業，中鋼去年合計提列多達181件溫室氣體自願減量方案，經財團法人台灣綠色生產力基金會查訪，確認年減碳量高達32.1萬噸CO2e，減碳成效為前年4倍之多，相當於830座大安森林公園年吸碳量，再次榮獲今年度溫室氣體自願減量績優廠商。

中鋼連續14年獲獎，顯示近年擘劃多元減碳策略，在全體同仁努力實踐下，積小勝為大勝，累積出有目共睹的減碳佳績。

中鋼說，煉鐵製程主要以天然開採的鐵礦砂為原料，和冶金煤冶煉的焦炭及助熔劑一同從高爐頂端投料，再利用熱風爐將攝氏1200度熱風吹進高爐，透過還原化學反應產出鐵水，中鋼去年所提報的減碳專案，以「三號高爐操作技術精進」成效最為顯著。

中鋼表示，首先在高爐頂端投入多達幾十萬顆原料，佈料好壞攸關燃燒及透氣，中鋼利用投料角度調整優化，大幅提升氣體利用率；另外，高爐中段設置鼓風爐參數自動調整系統，透過精準的熱風噴吹控制，提高爐氣品質及促進熔融效率，並進一步穩定高爐出鐵時間，使得三號高爐不僅1年達到減量17.1萬公噸CO2e的優異成效，且1年也能節省約新台幣4.65億元的能耗成本。