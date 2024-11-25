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工研院、CEA 策略合作！聚焦3領域 開啟臺法技術新篇章

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
工研院、CEA簽署策略合作。工研院／提供
工研院、CEA簽署策略合作。工研院／提供

工研院法國頂尖研究機構原子能暨替代能源委員會（CEA）簽署策略合作意向書（Statement of Intent for Strategic Collaboration），象徵臺法在技術創新與研究機構合作上邁入全新階段。在經濟部產業技術司支持下，現階段合作項目包含6G技術、永續ICT製造，未來雙方將聚焦數位轉型、生醫科技與綠能三大領域，推動更深層的創新突破。期望透過策略性合作增強雙方在創新研發上的全球競爭力，加速技術成果的實際應用轉化，為臺法科技產業的成長注入動能，共同開創嶄新篇章。

工研院院長劉文雄表示，自2019年他首次拜會CEA並促成雙方簽署合作備忘錄以來，雙方在技術交流與研發合作上逐步奠定穩固基礎。2022年，工研院與CEA攜手進行太陽能模組測試合作，以及今年High Level Forum（HLF）高峰會首度移師臺灣主辦，均展現雙方緊密夥伴關係的深厚成果。這次合作進一步鞏固並拓展現有基礎，目標在數位轉型、生醫科技及綠能等前瞻領域的技術有所突破與創新。工研院與CEA的未來合作將涵蓋多元交流與協作，透過研究、培訓和推廣活動實現專業知識的互補，並促進人員在特定研究領域的短期訪問與交流，共創跨域合作新契機。

CEA院長Francois Jacq表示，法國與臺灣過去已展現卓越的科研合作，此次簽署合作協議，將進一步強化CEA與工研院在應用研究上的能力，特別是聚焦永續發展相關議題。雙方過去在微電子領域的合作已展現高度互補性，並具備將議題推向歐洲其他地區的潛力。期望透過此次合作，雙方攜手應對能源轉型的挑戰，並藉由知識與技術創新，深化法國與臺灣的科研合作，為兩國創造更大的共同利益與價值。

工研院與法國CEA擁有深厚的合作基礎，雙方長期透過互訪建立實質交流。工研院擘劃「2035技術策略與藍圖」，聚焦於「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」和「韌性社會」四大應用領域的研發方向，並致力於發展「智慧化致能技術」，以促進應用落實。未來，雙方將深化合作，加速前瞻技術的推進，助力數位轉型與永續發展。

工研院 法國 綠能

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