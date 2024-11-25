新台幣早盤飆升破32.5元！北富銀警示：美元高檔震盪

國際美元拉回，台股開高，亞幣走強，新台幣跟著走高，早盤一度勁揚1.49角升至32.444元，升破32.5元關卡，中午以升值1.23角暫時收在32.47元，新台幣有機會將以強勁升值收盤。

富邦金目前對美元看法保持觀望。「市場投資人對於美元資產的信心受到挑戰」，富邦金控首席經濟學家羅瑋博士於台北富邦銀行11月起在台北、新竹、台中及高雄等地巡迴舉辦五場「雙率論壇」中，認為川普勝選美國總統後，市場預期財政赤字擴大以及通膨上行壓力將推升美債殖利率上揚，市場利率亦同步走揚，使市場投資人對於美元資產的信心受到挑戰。

面對2024年末與2025年投資環境，羅瑋示警，投資人要留意三大風險，1. 2024及2025年全球經濟已呈現低度成長格局，除美國和印度具有較佳成長動能外，其餘國家經濟表現相對疲弱；2. 在全球央行陸續啟動貨幣政策正常化的關鍵時點，各國央行政策調整步調的快慢以及政策差異，都將影響市場資金流向；3. 區域地緣政治局勢及國際貿易政策變化，也可能加劇金融市場震盪。

「美元將呈現高檔震盪整理格局」，北富銀金融交易處處長莊偉斌於論壇中，分析認為，川普勝選的市場避險需求帶動，雖讓美元指數受持續上行，但短線高檔震盪，因受兩大原因影響：1.美強勁經濟數字，2.擴張財政支出的通膨預期。

面對美債表現，莊偉斌認為，川普取得完全執政，未來推出的經濟政策可能擴大政府赤字推升通膨，「美債整體偏空態勢」，中長期必須觀察政府財政赤字上升壓力，因美國財政部亦可能調整長短期債券發行金額占比，預期美債殖利率曲線將趨陡，長天期債券利率有較大的上行壓力。

惟全球經濟表現普遍來說仍具韌性，莊偉斌仍認為，美債殖利率上揚，提供長期投資者入市的時機，利率期貨也顯示，市場仍預期2025年美國聯準會有降息的空間。

2016年以來台灣政府積極推動新南向政策，北富銀金融行銷處蘇怡君處長分享越南、泰國、印尼、印度和菲律賓等五大焦點國家的經濟及利匯率展望，預期2025年底前此五國央行仍有小幅降息可能性。

匯率方面除印度盧比外，預期越南盾、泰銖、印尼盾、菲律賓披索兌美元將有走升壓力，主要受政府投資獎勵政策吸引外資持續投入以及穩健內需市場等因素所致。

另外也就實務操作面不同情境下的交易策略進行分享，例如在越南當地進口商可考慮遠期外匯契約作為財務操作的工具，而出口商可以利用換匯交易活化帳上閒置美元資金；若同一幣別之無本金交割遠期外匯與遠期外匯存在正價差時，也可透過無本金交割遠期外匯賣出美元獲得更好的價格，惟實務上投資人須注意無本金交割遠期外匯市場的流動性風險。