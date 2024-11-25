「2024富邦雙率論壇」登場 助企業智勝全球、掌握金融市場交易策略

隨著全球各地區在經濟發展中的相互依存度日益增強，金融市場上微小的趨勢變化也可能引發巨大波瀾。為協助企業客戶掌握關鍵市場資訊，進行更精準的財務與投資決策，台北富邦銀行11月起在台北、新竹、台中及高雄等地巡迴舉辦五場「雙率論壇」，邀請富邦金控首席經濟學家羅瑋博士、北富銀金融交易處莊偉斌處長、金融行銷處蘇怡君處長等金融專家，聚焦總體經濟趨勢、金融市場交易利匯率變化及新南向市場金融交易策略等議題進行深度剖析，助企業取得全球資產配置先機，有效管理利、匯率風險。

北富銀法人金融總處莊慧玫總處長表示，面對瞬息萬變的金融市場，多角度思考和靈活運用各種市場交易工具，已成為現代企業不可或缺的競爭力，2024年共有42個國家陸續競選新任領袖，為全球政經變化帶來新格局，北富銀舉辦本次論壇，就是希望能透過更即時精準的金融市場資訊分析，為企業開啟環球視野，在時代洪流中把握乘勢起飛的機會，策劃明確妥適的經營路徑。

羅瑋博士分析，2025年全球經濟關注焦點主要在川普勝選美國總統後的各項政策推動，包含降低企業稅、對全球貿易夥伴全面性課徵關稅、放鬆監管及收緊國內移民政策等，預期財政赤字擴大以及通膨上行壓力將推升美債殖利率上揚，市場利率亦同步走揚，使市場投資人對於美元資產的信心受到挑戰。中國的經濟面臨內需成長力道疲弱的壓力，雖然近期政府持續推出多項穩增長政策，然而全球供應鏈重組及關稅相關的不確定性仍高，此外投資人仍須關注中國房地產相關金融風險，經濟回升關鍵仍在於政府財政政策推出力道。2024及2025年全球經濟已呈現低度成長格局，除美國和印度具有較佳成長動能外，其餘國家經濟表現相對疲弱，在全球央行陸續啟動貨幣政策正常化的關鍵時點，各國央行政策調整步調的快慢以及政策差異，都將影響市場資金流向，區域地緣政治局勢及國際貿易政策變化，也可能加劇金融市場震盪，投資人應多加留意。

莊偉斌處長指出，美國共和黨本次完全執政後，市場投資人關注川普後續推出政策的落實性，美國政府面對沉重的利息支出負擔，可能排擠到後續推出的財政預算金額，在通膨數據近期持續降溫且川普2.0政策存在較高不確定性的狀況下，利率期貨顯示市場仍預期2025年美國聯準會有降息的空間。匯率市場方面，美元指數受川普勝選的市場避險需求帶動持續上行，短線將仍受美國強勁經濟數字及擴張財政支出的通膨預期所影響，因此美元將呈現高檔震盪的整理格局。

利率市場方面，9月份美國聯準會決議預防性降息兩碼，近期美國經濟數據整體表現強勁，另外川普政府在本次大選取得完全執政，未來推出的經濟政策可能擴大政府赤字推升通膨，美債整體呈現偏空態勢。中長期除了觀察政府財政赤字上升的壓力外，美國財政部亦可能調整長短期債券發行金額占比，預期美債殖利率曲線將趨陡，長天期債券利率有較大的上行壓力。雖然債市近期整體走勢偏空，然而全球經濟表現普遍來說仍具韌性，殖利率上揚提供長期投資者入市的時機，也可關注市場波動性加劇帶來的交易機會。

2016年以來台灣政府積極推動新南向政策，蘇怡君處長也分享越南、泰國、印尼、印度和菲律賓等五大焦點國家的經濟及利匯率展望，預期2025年底前此五國央行仍有小幅降息可能性。匯率方面除印度盧比外，預期越南盾、泰銖、印尼盾、菲律賓披索兌美元將有走升壓力，主要受政府投資獎勵政策吸引外資持續投入以及穩健內需市場等因素所致。另外也就實務操作面不同情境下的交易策略進行分享，例如在越南當地進口商可考慮遠期外匯契約作為財務操作的工具，而出口商可以利用換匯交易活化帳上閒置美元資金；若同一幣別之無本金交割遠期外匯與遠期外匯存在正價差時，也可透過無本金交割遠期外匯賣出美元獲得更好的價格，惟實務上投資人須注意無本金交割遠期外匯市場的流動性風險。

北富銀以「成為亞洲一流的金融機構」為願景，穩健布局全球服務版圖，在台灣、香港、大陸、越南、新加坡、印尼、澳洲等國均已設有分行或辦事處，並正積極於日本、印度及韓國籌設服務據點，以提供企業更即時專業的服務。未來，北富銀將持續深化產品創新，優化數位系統，整合富邦集團資源，全方位滿足客戶金融需求，與企業攜手邁向成功。