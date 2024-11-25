經部輔導近6000家業者減碳 商機估達5000萬美元

為協助中小企業達成數位和永續包裝目標，經濟部推動減碳計畫，累計輔導近6000家業者，預期商機達5000萬美元；另有約50案會展獲ISO國際認證，成績堪稱亞洲最佳，今年會展產業減碳也突破100噸。

經濟部國際貿易署長江文若、外貿協會秘書長王熙蒙今天出席113年協助中小企業出口及減碳成果發表會，現場展示出口產品減碳包裝設計、會展業者減碳輔導等計畫成果。

江文若表示，近年拜會20幾個公協會，觀察業者對數位和低碳永續需求最強勁。數位化方面，藉由協助業者製程自動化，以減少人為錯誤和加速流程，現在也可搭配AI技術和數據分析；台灣以出口為導向，供應鏈須滿足國際大廠的減碳要求，透過數位和低碳轉型可以避免流失訂單。

江文若表示，今年計畫邁入第2年，累計輔導廠商家數將近6000家，有業者反映參加計畫後，訂單詢問度增加。此外，近年台灣會展累計有約50案獲得ISO國際認證，堪稱亞洲成績最佳者，今年會展產業減碳也突破100噸。

她現場展示家具的紙箱包材能夠回收再利用，透過瓦愣紙夾卡榫結構，可組裝成為貓屋，近一步減少碳足跡，每年可減少708公斤 。

展望未來，江文若表示，會持續推動AI人才輔導，利用AI技術協助台灣業者分析經貿資訊，協助業者拓銷。

王熙蒙表示，近年地緣政治變動及供應鏈低碳要求，中小企業面臨數位轉型等挑戰。會展是支撐製造業和服務業的平台，可帶動城市觀光、商機等，影響力很大；為檢視活動減碳效益，近年會展產業也發展「碳排計算機」，以計算活動減碳的情況。

貿協說明，2013年展開輔導貿協場館及會展活動，協助會展業者取得ISO認證，今年預計累積50張的國際認證，聚焦在ISO20121活動永續管理系統、ISO14064-1組織型溫室氣體查證標準架構，以及ISO 50001能源管理系統標準等。

貿協表示，今年成果發表會現場分為5大展示區，包括建構企業數位能力開發海外客戶輔導案、協助加工食品業者全球布局、出口產品減碳包裝設計輔導、輔導會展產業減碳和輔導中小企業運用智慧科技行銷。輔導案推行至今，預期商機達5000萬美元，規模成長40%。