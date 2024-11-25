快訊

涉光電弊案逃亡24天！陳啓昱攜女密友躲高雄友人家 疑知行蹤遭掌握才投案

周刊報導「谷辣斯始亂終棄」 隨扈先認不倫後刪文：還給我活下去的空間

經部輔導近6000家業者減碳 商機估達5000萬美元

中央社／ 台北25日電

為協助中小企業達成數位和永續包裝目標，經濟部推動減碳計畫，累計輔導近6000家業者，預期商機達5000萬美元；另有約50案會展獲ISO國際認證，成績堪稱亞洲最佳，今年會展產業減碳也突破100噸。

經濟部國際貿易署長江文若、外貿協會秘書長王熙蒙今天出席113年協助中小企業出口及減碳成果發表會，現場展示出口產品減碳包裝設計、會展業者減碳輔導等計畫成果。

江文若表示，近年拜會20幾個公協會，觀察業者對數位和低碳永續需求最強勁。數位化方面，藉由協助業者製程自動化，以減少人為錯誤和加速流程，現在也可搭配AI技術和數據分析；台灣以出口為導向，供應鏈須滿足國際大廠的減碳要求，透過數位和低碳轉型可以避免流失訂單。

江文若表示，今年計畫邁入第2年，累計輔導廠商家數將近6000家，有業者反映參加計畫後，訂單詢問度增加。此外，近年台灣會展累計有約50案獲得ISO國際認證，堪稱亞洲成績最佳者，今年會展產業減碳也突破100噸。

她現場展示家具的紙箱包材能夠回收再利用，透過瓦愣紙夾卡榫結構，可組裝成為貓屋，近一步減少碳足跡，每年可減少708公斤 。

展望未來，江文若表示，會持續推動AI人才輔導，利用AI技術協助台灣業者分析經貿資訊，協助業者拓銷。

王熙蒙表示，近年地緣政治變動及供應鏈低碳要求，中小企業面臨數位轉型等挑戰。會展是支撐製造業和服務業的平台，可帶動城市觀光、商機等，影響力很大；為檢視活動減碳效益，近年會展產業也發展「碳排計算機」，以計算活動減碳的情況。

貿協說明，2013年展開輔導貿協場館及會展活動，協助會展業者取得ISO認證，今年預計累積50張的國際認證，聚焦在ISO20121活動永續管理系統、ISO14064-1組織型溫室氣體查證標準架構，以及ISO 50001能源管理系統標準等。

貿協表示，今年成果發表會現場分為5大展示區，包括建構企業數位能力開發海外客戶輔導案、協助加工食品業者全球布局、出口產品減碳包裝設計輔導、輔導會展產業減碳和輔導中小企業運用智慧科技行銷。輔導案推行至今，預期商機達5000萬美元，規模成長40%。

延伸閱讀

緩不濟急 環團籲立院本會期通過2028無煤中火新決議文

證交所與碳交所攜手推動碳中和專業認證與減量額度交易平台

PCB搶進智慧減碳革新

政府帶頭減碳 彭啓明：公部門永續長須優先推動六件事

相關新聞

央行12月再推新房市管制？ 台經院估短期不太會出手

央行12月將召開第4季理監事會議，外界關注是否可能再有第8波選擇性信用管制。台經院今天表示，央行9月推出的管制不會那麼快...

10月製造業測驗點連五跌 台經院：傳產「已開幾朵花」

台灣經濟研究院25日發布10月景氣動向調查。10月製造業營業氣候測驗點為93.12點，較上月修正後之94.87點下滑1....

工研院攜手 CEA 簽署策略合作意向書 聚焦數位、生醫與綠能

工研院與法國頂尖研究機構原子能暨替代能源委員會（CEA）簽署策略合作意向書（Statement of Intent fo...

「2024富邦雙率論壇」全台巡迴登場 引領企業掌握金融市場交易策略

隨著全球各地區在經濟發展中的相互依存度日益增強，金融市場上微小的趨勢變化也可能引發巨大波瀾。為協助企業客戶掌握關鍵市場資...

台經院​10月景氣動向 製造業連五跌 服務業見曙光

台經院今日發布10月景氣動向調查。10月製造業營業氣候測驗點為93.12點，較上月修正後之94.87點下滑1.75點，呈...

川普2.0債市震盪 觀察「殖利率曲線陡峭化」的機會與風險

伴隨著川普當選美國總統將重回白宮，「川普2.0」時代來臨，債市也出現一波大震盪。相對於前幾年經常聽到的「殖利率倒掛」，而現在不再倒掛了，但取而代之的是「殖利率曲線的陡峭化」，這二種名詞各有何種意義與代表性？對投資人而言，代表什麼樣的訊號？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。