10月製造業測驗點連五跌 台經院：傳產「已開幾朵花」

台灣經濟研究院25日發布10月景氣動向調查。10月製造業營業氣候測驗點為93.12點，較上月修正後之94.87點下滑1.75點，呈現連續第五個月的下跌態勢。不過，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，廠商沒有那麼悲觀，儘管傳產復甦腳步不一，但機械、鋼鐵已傳出好消息，雖不是百花齊放，但已不再是全部往下掉，「已開了幾朵花」。

台經院今舉行景氣動向調查記者會，除發布10月製造業營業氣候測驗點；10月服務業營業氣候測驗點為92.15點，上升0.83點，結束先前連續三個月下跌態勢轉為上揚；10月營建業營業氣候測驗點103.83點，上揚2.62點，同樣是結束連三個月下跌走勢。

根據主計總處資料顯示，第3季國內投資財生產量增19.80%，機械設備投資、營建工程與智慧財產投資均呈成長。孫明德表示，「傳產正在投資，代表廠商對未來訂單可期，顯示傳產景氣已開始在變化」。

談及今、明年經濟成長率，孫明德表示，「今年GDP破4%一點都不是問題，也不用對未來景氣太過擔心」，雖然資通訊產業已到高原期，要再往上不容易，但部分傳產已開始復甦，雖然目前預測明年GDP數字會較今年少1個百分點，不過「均衡復甦」、「雨露均霑」會是更好的經濟成長表現。

台經院資料還顯示，多數製造業廠商對未來半年景氣多呈「持平」看法。對此，孫明德表示，川普的鬼故事比較多，提醒廠商先不要聽一堆奇怪的推論，畢竟政治人物像月亮，選前選後不一樣，廠商應降低恐慌情緒，要不然被鬼故事嚇不停，大家都不要好好做事嗎？

此外，由於央行將於12月召開理監事會議，屆時是否再祭出第八波打炒房措施？對此，台經院產經資料庫總監劉佩真表示，目前看起來9月推出的第七波選擇性信用管制已看到初步成果，房市量能已在萎縮，預期暫時不會有任何鬆綁機會，也應不會再推出第八波打炒房措施，短期間央行應會持續關注第七次措施的實施效果。不過，預期明年房市表現將趨緩，交易結構呈現量縮價盤整震盪格局。

至於10月營建業營業氣候測驗點轉為上揚，劉佩真分析，主要來自於營造業看好未來半年景氣表現，是因公共建設預算提升與高科技業者持續推進建廠計畫；但不動產業因央行信用管制擴大、房貸審核趨嚴與利率上升，致10月交易量下降，房市買氣低迷，需等待放款條件放寬後，需求才可望回溫。