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10月製造業測驗點連5月下跌 台經院：復甦非百花齊放

中央社／ 台北25日電

台經院今天公布10月製造業測驗點為93.12點，下滑1.75點，連續5個月走跌。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，資通訊產業表現不錯，好消息是其他產業「開了幾朵花，但不是百花齊放」，鋼鐵、機械業復甦較好，石化業相對慢一點。

台經院今天上午舉行景氣動向調查記者會。10月製造業營業氣候測驗點為93.12點，連續5個月下跌；10月服務業營業氣候測驗點為92.15點，上升0.83點，結束先前連續3個月下跌態勢轉為上揚；10月營建業營業氣候測驗點103.83點，上揚2.62點，結束連3個月下跌走勢。

製造業方面，台經院指出，雖然新興科技仍有應用需求，但傳產復甦腳步相對乏力，塑化產品外銷表現疲弱，導致製造業廠商對當月景氣看法較9月調查相比略轉差，預期美國總統當選人川普上任後將引發新一波美中貿易戰，將對中國製造業帶來負面影響，進而影響國內部分產業拉貨需求。

孫明德指出，觀察國際經濟情勢，美國、歐洲與日本的製造業採購經理人指數（PMI）仍低於50，僅中國近期因推出刺激政策PMI超過50。川普關稅政策可能在明年第2季或下半年實施，預料美國下游通路商可能針對調高關稅的產品提前採購，把倉庫補滿，部分廠商有機會先迎來補貨商機。

孫明德指出，台灣今年進出口貿易表現呈上下波動狀況，資通訊表現還不錯，但明年也會面臨基期較高，很難繼續不斷成長，好消息是傳產逐漸復甦，機械業接到訂單，鋼鐵業也因中國刺激政策受惠，石化業可能復甦慢一點，可說是「（產業）開了幾朵花，但不是百花齊放」。

至於投資指標，孫明德表示，今年台灣1到10月進口投資設備呈現年增5.6%，同期間半導體投資設備年增率其實是負數，背後反映其實是傳產對未來展望相對樂觀，因此增加設備投資。

台灣今年前10月消費者物價指數（CPI）年增率為2.19%，核心CPI為1.92%。孫明德指出，物價相對平穩，各國也陸續降息，預期台灣央行12月貨幣政策不太有機會繼續升息。

孫明德指出，綜觀台灣整體經濟成長表現，台灣出口表現依然暢旺，預期今年台灣全年經濟成長率破4%不是問題。

展望明年，孫明德說，台灣明年經濟成長率仍有機會達3%，數字看起來比今年低一點，主因是資通訊產業基期已高，傳產復甦沒有很全面，但整體而言，台灣明年投資、消費、外銷表現都好，對產業而言「雨露均霑比較重要」。

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