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電網與清潔能源建設迫在眉睫 可望帶動銅礦需求

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信整理，路透社表示義大利最大的公用事業公司－埃內爾公司Enel表示，將在三年計畫中投資大約430億歐元。其中電網資本支出將比先前的計畫增加40%左右，達到260億歐元，再生能源專案投資則維持在120億歐元不變，而大約有27億歐元將專門用於服務客戶，並尋求為資料中心提供服務的機會；此外，西班牙電力公司－恩德薩Endesa電力服務公司表示，未來三年將投資96億歐元，並關注電力網路的建設與投資。該公司在營運策略更新寶告中表示，電網業務將獲得約40億歐元，比先前的計畫增加45%，同時將重點放在水力和風力發電上。而英國能源監管機構Ofgem也表示，已開始就一項高達80億英鎊的新投資基金進行磋商，該基金將有助於該國的淨零前景，並幫助能源傳輸業者減少延誤和成本。

根據上海有色金屬市場的分析，由於中國大陸財政部宣布終止對銅、鋁半成品的出口退稅，對相關生產商的營運將產生營種的衝擊，因為在激烈的市場競爭下，相關業者的利潤率很低。在該政策生效之前，中國大陸生產商將盡可能的多出貨給客戶，如果無法及時出口，他們可以將所有產品運送到保稅倉庫。不過從長遠來看，該政策可能會降低中國大陸國內產能的投資。

根據路透社報導，由於電力需求上升與化石燃料發電供應萎縮，紐約市從2033年夏季開始將面臨電力短缺的風險，紐約獨立系統營運商公司NYISO表示，在全州範圍內，關閉老舊燃煤發電廠的速度比引入清潔新電源的速度更快，同時建築和交通電氣化以及資料中心和晶片製造商的用電量激增，正在威脅電網的可靠性。然而若能引入新的發電方式、提高能源效率和完成輸電線路建設將可彌補電力短缺的問題。不過新的美國輸電線路若不能按時投入使用，該國人口最多的城市最早可能在2026年出現電力短缺。

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