俄烏局勢加劇 帶動原油風險溢價攀升
街口投信分析，上周五22日油價上漲約1%，主要受到俄烏戰爭局勢影響，俄羅斯向烏克蘭軍事設施發動高超音速飛彈攻擊，烏克蘭則使用美國與英國中長程武器反擊俄羅斯境內目標，顯示戰況升溫，投資者憂慮俄羅斯石化設施或石油出口遭受衝擊，推升風險溢價。此外，路透社報導捷克不延長俄羅斯石油產品的豁免，預計12月將完全停止進口俄羅斯石油產品，歐盟能源供應可能更加緊張。地緣政治因素進一步推動了黃金與原油價格的周線漲幅，其中上周布蘭特原油與黃金分別累計上漲約6%和5.5%。
近期油市供需尚屬平穩，美國原油與汽油庫存增幅超預期，EIA數據顯示原油庫存上周增加209萬桶，而汽油庫存則大減440萬桶。另一方面，OPEC+成員國或因全球石油需求成長趨緩，考慮在12月會議上進一步延後增產計畫。由於非OPEC國家原油產能提升，若OPEC+維持當前生產水平，2025年全球油市可能出現微幅供給過剩。然而，由於大多數OPEC成員國需要油價維持在70美元以上以平衡財政，增產或減產決策將受多種因素牽制。中國方面，11月原油進口量可望回升至1,140萬桶/日，主要因應近期國際低價油價優勢和明年關稅風險，短期對需求有支撐作用。
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