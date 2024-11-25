台經院今日發布10月景氣動向調查。10月製造業營業氣候測驗點為93.12點，較上月修正後之94.87點下滑1.75點，呈現連續第五個月的下跌態勢。服務業營業氣候測驗點為92.15點，較上月修正後之91.32點上升0.83點，結束先前連續三個月下跌態勢轉為上揚。

在國內製造業方面，儘管10月國際油價和輕油價格走升，但乙烯、苯等石化原料因下游需求疲弱及產能持續增加，價格依然低迷，且塑橡膠原料亦受需求不振影響，出貨量不佳，部分訂單因外銷船期延至11月交運，壓抑銷量表現，故有接近一半的化學工業廠商看壞當月景氣表現；儘管汽車需求放緩、缺工和不動產景氣降溫影響部分建案，然公共工程和鋼構需求依然穩定，加上歐美市場需求回升促進模具代工訂單成長，加以電動車和營建扣件需求穩固，故雖有三成左右的金屬製品業廠商看壞當月景氣，然亦有一半的廠商持平看待當月景氣表現。

AI晶片需求持續成長帶動先進製程、先進封裝、高階測試的產能利用率，然受限於利基型DRAM產品需求仍較疲軟，加上蘋果新機銷售不如預期，衝擊相關供應商出貨表現，使得DRAM、面板、LED與PCB主要廠商營收表現不如上月，故雖有近二成的電子機械廠商看好當月景氣表現，但亦有接近四成的電子機械廠商看壞當月景氣表現。

在未來半年景氣看法上，接近六成的金屬製品業廠商持平看待未來半年景氣表現；雖然車用與工控等終端市場需求疲弱，影響成熟製程晶圓代工及DRAM業者訂單能見度，但AI等新興應用市場成長推動高階晶片需求，加上主要終端產品銷售回暖，有助提升國內廠商產能利用率，故雖有二成的電子機械廠商看好未來半年景氣，但亦有近五成的電子機械廠商持平看待未來半年景氣表現。

在製造業調查部分，根據台經院對製造業廠商所做10月問卷結果顯示，認為10月景氣為「好」比率為16.0%，較9月17.6%減少1.6個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為35.2%，較9月33.3%增加1.9個百分點；由整體廠商對未來半年景氣看法加以觀察，看好廠商由2024年9月的23.9%減少1.0個百分點至當月的22.9%，看壞比率則由9月的28.8%減少7.8個百分點至當月的21.0%。

在服務業方面，受惠於百貨周年慶起跑，加上零售通路搶攻換季商機，超商升級茶飲、熟食、烘焙商品滿足需求。有一半左右的零售業者看好當月景氣表現；雖受颱風假影響交易天數減少，券商經紀業務表現平淡，但外資回補及美股科技財報利多，加上美國就業數據優於預期，緩解對經濟軟著陸的疑慮，推升美股上漲，台股同步跟漲，有超過八成以上的證券業者看好當月景氣表現。

在未來半年景氣看法上，儘管民眾出國熱潮造成消費外溢，致使商場營運與國際精品買氣有所抑制，然對零售業營運影響可望將逐步淡化，主要是步入新商場開幕高峰期，引進業態業種皆具特色，創造人流與商機可期，加上預期2025年國內經濟仍穩健，且民眾所得趨升，有助於提振消費信心與購買力，故零售業看好未來半年景氣表現的業者比率明顯高於看壞。