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明年2月27日前申請 新北淨零碳示範場域推廣補助計畫加碼

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

迎向2050淨零轉型全球浪潮，新北市政府經發局加碼「新北市淨零碳示範場域推廣補助計畫」總經費高達600萬元！最高每案補助金額達150萬元，即日起至2025年2月27日止開放申請，歡迎業者踴躍參與，率先讓你的企業成為綠色轉型的領航者。

經發局表示，為鼓勵新北企業營運總部作為淨零示範案場帶領者及配合新北市2030年八里淨零碳示範區藍圖，本次計畫於評審標準新增「示範場域位於行政區域」、「取得經濟部營運總部認定」兩種加分項目，藉此激勵已取得經濟部營運總部認定之新北企業及八里區的業者積極參與。經發局強調，企業率先導入「創能、儲能、節能」等減碳措施，不僅能降低自身碳排放，緩解電價上漲的衝擊，更能發揮強大的企業影響力，帶動分公司或其他據點共同參與，透過集結企業力量形成集體淨零效果，進而引領轄內工業、服務業等團體一同進行淨零轉型。期待企業成為「淨零種子」，為新北產業實踐淨零碳轉型目標。

經發局說明，112年首次辦理「淨零碳示範場域推廣補助計畫」，成功補助多家企業於示範場域設置太陽光電發電系統、儲能系統及能源管理系統，並輔以專家學者的節能診斷。例如，太旭綠能公司於老人之家設置465.24kW太陽光電設施，除預期20年累計可獲得3,860萬穩定售電收入外，還具有隔熱降溫效果，平均可降低3至5度室內溫度，進而節省冷氣電費支出，此外，明志科技大學更以校園作為示範場域，導入光電、儲能、充電樁及能源管理系統的4合1軟硬體一體化系統，成功提升能源效率，最佳化充電放電時間點，並為校園節省可觀的能源成本。

經發局補充說明，「淨零碳示範場域推廣補助計畫」的補助對象為登記在新北轄內的公司、工廠、法人或團體及公私立大專院校，且契約容量達51kW以上的電力用戶，補助額度為建置總經費的49％，最高補助金額可達150萬元。為協助業者加速淨零轉型，我們提供專人、專線的諮詢服務

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