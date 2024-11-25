立德儲能案場獲台電併聯審查通過 吸引海外電力業者共同參與
立德集團（3058）旗下子公司立德新能源，繼40MW的E-dReg將於年底動工外，日前另一99.9MW的E-dReg儲能案場亦接獲台電公司的併聯審查同意書、公司已就99.9MW的E-dReg儲能案場和協禾國際集團簽訂合作備忘錄，共同合作投資於此案場，同時也吸引海外電力業者共同參與。
立德表示，該儲能案場的EPC將由立德新能源負責、協禾國際集團負責供應儲能相關設備。協禾國際業務涵蓋電動車、綠能、鋼鐵等產業。此次立德新能源和協禾國際合作的99.9MW的E-dReg大型案場預計2025年第2季末開始動工。未來立德集團將藉由本次合作契機，結合協禾集團在汽車產業的資源，打入歐系電動車充電椿的供應鏈，拓展海外及台灣業務、預計2026年第1季開始出貨。
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