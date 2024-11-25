勞部研議修職安法 職場霸凌罰款擬提高至75萬

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
勞動部霸凌案，讓前勞動部長何佩珊負起政治責任下台，原民進黨立委洪申翰25日將接任。圖／聯合報系資料照
勞動部霸凌案，讓前勞動部長何佩珊負起政治責任下台，原民進黨立委洪申翰25日將接任。圖／聯合報系資料照

勞動部爆發職場霸凌事件，震撼社會。為落實職場霸凌零容忍，勞動部規劃近期邀請學者專家，研議再次修改《職業安全衛生法》，將現行相關指引中的雇主責任提升至法律位階，課予雇主更明確且具體責任，若違規，罰則也將提高至3萬至75萬元。

勞動部霸凌案，讓前勞動部長何佩珊負起政治責任下台，原民進黨立委洪申翰今（25）日將接任。行政院長卓榮泰已交付三任務：穩定勞動部內人員工作情緒；健全友善、合理職場，讓所有勞工能在安全環境效力；提出完整勞工政策。外界預期，洪申翰上台後將全面檢討職場霸凌相關法制。

據了解，勞動部擬將現行指引中雇主之責任提升到法律位階，納入職安法，包括：雇主就職場不法侵害應辨識及評估危害、建立申訴管道、公正調查、以及人力調整等作為。官員解釋，若將指引提升法律位階，只要勞檢違規，即可開罰，不再給予限期改善。

現行「職場霸凌」雇主責任 圖／經濟日報提供
現行「職場霸凌」雇主責任 圖／經濟日報提供

同時將提高罰則。勞動部近期為提高營建工程職業安全，已預告修改「職安法」提高相關罰則，針對第6條第2款罰則已由目前3萬至15萬元，提高至3萬至75萬元，此罰則同樣適用於職場霸凌。

勞動部這波針對職場霸凌修正「職安法」，預計全案送下會期立院審查。官員表示，未來也會加強勞檢及宣導。針對職場不法危害，目前職安署優先勞檢特定服務業，例如醫院常有醫護人員遭家屬暴力對待、超商大夜班員工遭毆打等，未來在執行一般勞檢時，也會一併檢查雇主是否針對職場霸凌採取預防作為。

我國「職安法」第6條第2項第3款規定，雇主對執行職務因他人行為遭受身體或精神之不法侵害，應妥為規劃並採取必要安全衛生措施。

「職業安全衛生設施規則」第324條之3亦規定，雇主應採取暴力預防措施，避免勞工在執行職務時，因他人行為致遭受身體或精神不法侵害。並且明訂100人以上企業應訂定預防計畫，並據以執行，違者在限期仍未改善，可罰3至15萬元。

我國現行「職安法」，針對執行職務遭受不法侵害，採廣義概念，其範圍指勞工因執行職務，於勞動場所遭受雇主、主管、同事、服務對象或其他第三方之不法侵害行為，造成身體及精神之傷害。換言之，職場不法侵害範疇與定義較廣。

勞動部2014年9月公告「執行職務遭受不法侵害預防指引」，就職場霸凌、及其他第三方之不法侵害行為之預防、辨識及評估危害、建立申訴管道、及公正調查、人力調整等程序，供雇主參考遵循。

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