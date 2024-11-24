疑爆性騷擾 台綠：已委託外部專業律師成立調查小組

中央社／ 台北24日電

媒體報導台鹽綠能公司疑似性騷擾案，台綠公司今天晚間發出聲明，於接獲投訴後第一時間，就委託外部專業律師成立調查小組，目前正由該小組逐一進行調查中，並依規定通報主管機關。

台綠公司表示，對職場霸凌及性騷擾事件態度皆採「零容忍」態度，並嚴肅以對，一切除依法律規定並再拉高標準嚴格辦理。

台綠公司說明，後續待調查報告完成後，會即刻召開會議評議，並不會因人員異動而停止調查，對員工權益依法給予最高的保障。

台鹽 性騷擾 綠能

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