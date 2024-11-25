產業戰略論壇周三登場 上銀董座卓文恒：機械業攻AI四優勢

上銀科技（2049）董事長卓文恒表示，台灣機械設備產業有豐厚的機械製造底子，加上完整的產業聚落、高度彈性的應變能力，還有強大的資通訊產業提供支援，面對AI時代來臨，相較其他國家更具備良好的發展條件與機會。

經濟日報將於本周三（27日）舉辦「2024產業戰略高峰論壇-AI催動產業低碳化與智慧化」，卓文恒將出席，並以「機械產業在AI時代的機會」為題發表演講。本論壇由經濟部、中國信託銀行、中華汽車、台灣電力公司、元大投信協辦。

卓文恒表示，以疫情期間成立的口罩國家隊為例，全世界沒有一個國家可以在40天內打造出92條口罩生產線，口罩日產能高達1,800萬片，這就是台灣機械產業的競爭力所在。

卓文恒指出，成熟的經濟體都面臨人口老化問題，大量勞動力短缺是可以預期的狀況，尤其非製造業很難透過全球化來彌補；未來機器人產業的大機會，是在這些非典型客製化的AI機器人，包括物流機器人、焊接機器人、農用機器人等。

美國檯面上的機器人公司，近期都開始和上銀美國子公司接觸，洽詢諧波減速機、交叉滾柱軸承等相關產品的合作機會。

上銀與美系機器人新創公司合作開發的AI物流機器人目前已進入最後驗證與測試階段，即將量產。據了解，已有十餘家美國大型物流業者「排隊等貨」，就是在等上銀AI機器人出貨。

這款新開發的AI物流機器人，具有上下料功能，搭配最新視覺及AI判讀系統，其概念接近特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳的機器人概念，也顯示台廠確實有開發、量產AI機器人的能力。

針對機械產業的AI智慧化與低碳化，卓文恒以上銀推出的智慧型滾珠螺桿與智慧型線性滑軌為例，透過產品本身的感測器與邊緣運算模組，即可運用智能系統輔助永續製造。

卓文恒強調，藉此可以達到省油減廢降低汙染，即時監控健康狀態、計畫性停機保養，以避免緊急停機。而設備狀態可視化後，透過遠端監控生產線，發生異常時即時通知，更能提升整體效率，確保產能最大化。

卓文恒指出，上銀在AI智慧型傳動元件著墨甚深，目前相關產品已能提供預診功能，耐工業環境永續設計，逐年降低產品的碳排量，進一步降低客戶在供應鏈的碳排量。