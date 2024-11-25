COP29碳權協議 引發「漂綠」疑慮

各國審議近十年後，在聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）敲定碳權（carbon credit）協議，從而打造由聯合國監督的碳權交易市場，將允許各國與企業之間彼此買賣碳權，但專家擔憂相關框架可能被用於粉飾減排目標，能否處理「漂綠」憂慮也是一大問號。

關鍵之處在於，這些規範詳細確立一套會計體系，在一國賣出碳權後，避免相同碳權被重複使用，也處理了一些先前未解決的問題，包括「國際間可轉移減緩成果」（ITMO）的碳權會計條款、及要求各國更詳細揭露所交易的碳權資訊，符合環境誠信相關的通用市場標準。

台灣氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，這是架構是在國家自定貢獻（NDC）機制下，過去京都議定書也有類似機制，後續還要觀察運作方式，台灣是否有參與資格有待進一步瞭解。

但這已宣告在此機制下，當NDC做不到，可向其他國家購買，但賣出的國家不可再使用同樣額度減量。