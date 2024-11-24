霸凌風暴後 勞部研議修職安法 課予雇主預防、設申訴管道等責任

勞動部爆發職場霸凌事件，震憾社會。為落實職場霸凌零容忍，勞動部已規畫近期將邀請學者專家，研議再次修改《職業安全衛生法》，將雇主就勞工執行勤務遭受不法侵害的預防、辨識及評估危害、建立申訴管道、及公正調查、人力調整等作為，明訂在職安法。換言之，將課予雇主預防及處理職場霸凌更明確且具體責任。若違規，罰則隨著修法將提高至3萬至75萬元。

勞動部長何佩珊負起政治責任下台，將由民進黨立委洪申翰將於24日接任。行政院長卓榮泰已交付洪申翰三項任務：穩定勞動部內人員工作情緒；健全友善、合理職場，讓所有勞工能在安全環境效力；提出完整勞工政策。外界預期，洪申翰上台後將全面檢討職場霸凌相關法制。

我國「職安法」第6條第2項第3款規定，雇主對執行職務因他人行為遭受身體或精神之不法侵害，應妥為規劃並採取必要之安全衛生措施。

「職業安全衛生設施規則」第324條之3亦規定，雇主應採取暴力預防措施，避免勞工於執行職務時，因他人行為致遭受身體或精神不法侵害。並且明訂100人以上企業應訂定預防計畫，並據以執行，違者在限期仍未改善，可罰3至15萬元。

勞動部2014年9月公告「執行職務遭受不法侵害預防指引」，就職場霸凌、及其他第三方之不法侵害行為之預防、辨識及評估危害、建立申訴管道、及公正調查、人力調整等程序，供雇主參考遵循。

據了解，勞動部擬將現行指引中雇主之責任，提升到法律位階，納入「職安法」，包括：雇主就職場不法侵害應辨識及評估危害、建立申訴管道、公正調查、以及人力調整等作為。官員解釋，若將指引提升法律位階，只要勞檢違規，即可開罰，不再給予限期改善。

同時將提高罰則。勞動部近期為提高營建工程職業安全，已預告修改「職安法」提高相關罰則，針對第6條第2款罰則已由目前3萬至15萬元，提高至3萬至75萬元。

勞動部這波針對職場霸凌修正「職安法」，預計全案送下會期立院審查。官員表示，未來也會加強勞檢及宣導。針對職場不法危害，目前職安署優先勞檢特定服務業，例如醫院常有醫護人員遭家屬暴力對待、超商大夜班員工遭毆打等，未來在執行一般勞檢時，也會一併檢查雇主是否針對職場霸凌採取預防作為。