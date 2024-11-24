不明人士偽造「勞保局電子帳單」寄惡意郵件 勞保局：請民眾直接刪除

勞動部勞工保險局日前接獲民眾反映，有不肖人士冒用勞保局名義，以電子郵件寄送偽造的保險費電子帳單，並在附件壓縮檔內夾帶惡意程式。勞保局提醒，民眾若接獲可疑郵件，千萬不要打開，請直接刪除，避免受騙。

勞保局強調，勞保局不會寄送電子帳單給未申請電子帳單者；如有申請電子帳單，勞保局也不會以壓縮檔形式寄送任何帳單、通知或要求點擊超連結。

另勞保局已導入電子郵件安全性驗證機制(DMARC)，投保單位若有自行建置郵件伺服器者，可啟動相關驗證防護。

勞保局再次呼籲，開啟電子郵件時，請提高警覺。如有疑慮，請電洽勞保局e化服務系統諮詢專線02-2396-1266分機3400洽詢。