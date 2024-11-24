台塑石化：柴油每公升漲0.1元 汽油不調整
受到俄羅斯和烏克蘭相互發射導彈攻擊，緊張局勢急遽升溫，促使近一週國際油價上漲。台塑石化公司今天宣布自11月25日凌晨1時開始，柴油批售價格每公升調漲新台幣0.1元，汽油價格不調整。
台塑石化調整後最新油價為92無鉛汽油每公升28.6元、95+無鉛汽油30.1元、98無鉛汽油32.1元、超級柴油27.0元。
台塑石化說明，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定調漲柴油批售價格，汽油批售價格不調整，市場零售價格由加油站自行決定。
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