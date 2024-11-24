洪申翰還沒上任…印尼家庭看護工今到勞動部陳抗 促薪水比照基本工資

家庭看護工薪資多年來與基本工資不同調，許多勞動團體長期呼籲家庭看護工的工資應比照台灣的基本工資，台灣照顧勞動產業工會（SBIPT）今天上午在勞動部前舉辦記者會，再次表達訴求，也和即將接任勞動部長的洪申翰喊話應全面完善家庭看護工權益。

SBIPT為在台灣的印尼家務移工組成。今天與多個勞工團體於勞動部前集結，要求政府將家庭看護工的薪資調漲至與最低工資一致，SBIPT理事長Fajar表示，多年來家庭看護工所面臨的不公包含不合理的工資差距， 自2007年以來，家庭看護工的工資被排除在基本工資之外的政策，成為影響生活的根本問題，預計到2025年，台灣的基本工資將達到2萬8590元，而家庭看護工卻只能領到每月約2萬元，僅為基本工資的70%，已經構成歧視。

Fajar說，除了薪資問題，營養均衡的飲食、適當的居住環境，以及缺乏隱私的工作環境以及不充分的休息時間，讓他們更容易面臨身心疲憊的風險，進一步影響他們的福祉，而台灣的勞動法卻無法給予足夠保障，例如加班費或國定假日的權利，讓工作情況更加脆弱且不平等。

SBIPT說，家庭看護工以女性為主，經常被迫從事低薪工作，且無法獲得與其他行業同等的法律保護，呼籲勞動部應調升家庭看護工的工資，與台灣基本工資相等，以及將家庭看護工納入勞動法保護範疇，包括長照計畫，全面承認家庭看護工的的勞工權益。也應停止「購買」家庭看護工的休假權利，應給予家庭看護工國定假日，因為休假是基本勞工權益，絕不能作為交易籌碼。

此外，SBIPT表示，也應提供適當的隱私空間，並取消在台工作的年限限制，讓家庭看護工能在沒有失去權益的恐懼中持續工作。以及簡化更換雇主的流程，避免長期陷於不健康的勞資關係，更要提供中低收入雇主家庭補助，讓他們在不增加經濟負擔的情況下，仍能以公平的工資僱用家庭看護工。

對此，勞動部表示，為合理改善家事移工薪資結構，已自2022年8月10日針對新引進或期滿續聘或轉聘的家事移工，薪資由1.7萬元調高至2萬元，並已針對一般雇主、低收入戶及中低收入戶等，提供每月3000元薪資補貼，補助期間為3年。統計至今年10月31日，至113年10月31日期間，雇主幫家事移工調薪至2萬元且有向勞動部申請薪資補助共計7萬7079人。