影／移工團體呼籲勞動部調升家庭看護工工資 與台灣基本工資相等

自2007年以來家庭看護工的工資被排除在基本工資之外的政策，未能與基本工資接軌，預計到2025年台灣的基本工資將達到新台幣28,590元，而家庭看護工卻仍只能領到每月約新台幣20000元的薪資，僅為基本工資的70%。

台灣照顧勞動產業工會今天與移工團體到勞動部前陳情，呼籲台灣勞動部調升家庭看護工的工資，與台灣基本工資相等。近四百名家務移工連署，要求政府將家庭看護工薪資調漲至最低工資，這樣的差距明顯是對家庭看護工工作的薪資結構性歧視。身為照顧長者與病患的工作者，家庭看護工承擔了重大責任，對台灣社會的運作有重要貢獻。然而，家庭看護工的工作價值卻從未被平等對待。