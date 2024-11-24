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中油：明天起汽油不調整、柴油漲0.1元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，自明（25）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調漲0.1元。本報資料照片
台灣中油宣布，自明（25）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調漲0.1元。本報資料照片

台灣中油宣布，自明（25）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.2元，本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.1元及1.2元。

台灣中油表示，本周受俄烏戰爭緊張局勢再度升高影響，導致國際油價上漲，浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價上漲1.22美元，新台幣兌美元匯率貶值0.089元，漲幅為1.58%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.1元及1.3元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收1.0元及1.1元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元。

中油 售價 油價

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