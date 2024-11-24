子母公司互槓！台綠慘遭台鹽工會除名 提告結果曝光

台鹽綠能公司爆光電弊案、內部問題又不斷，母公司台鹽與子公司關係緊張。台鹽公司企業工會去年12月開臨時會員大會，決議將台綠公司從工會除名；台綠員工反彈，氣得提告主張該會議決議無效，一審獲勝。

據了解，台綠公司決定要成立自己工會。南市勞工局表示，尚未收到台鹽綠能申請成立工會的相關文件，對於台綠員工繼續留在台鹽工會、或自組工會均尊重。

台綠工會代表黃女提出民事訴訟主張，台鹽工會2019年會員代表大會修正通過的工會章程規定「本會以台鹽公司、各營業所、進口鹽儲運所、台鹽綠能公司為組織範圍．．．」而她受雇於台綠，入職之初即加入工會會員，繳納入會費500元，每月並由台綠於發薪時自動扣繳會費100元。

她指出，不料工會去年12月底開臨時會員代表大會，決議「台鹽綠能公司自工會組織除名」，包含她在內的62名台綠員工全數除名，已剝奪台綠員工加入工會權利，且工會作成該決議前未給予台綠陳述意見機會，已違反工會法外，未依工會規定進行監事會調查程序，認為會議的決議應屬無效。

台鹽工會供稱，台綠2017年成立之初，員工人數未滿30人，未達工會組織人數門檻，基於公平照顧原則，2019年才將組織範圍擴增包含台綠，如今台綠員工人數成長至62人，已達自立工會門檻，況台綠已設有董事長、董事會，且其營運方向、員工工作內容、勞資關係、員工福利等皆與台鹽不同，曾於2022年7月間建請台綠自立工會，但因其人員異動頻繁，遲未處理。

工會也指出，台綠已成立福利委員會，並自行選出第1屆勞資代表，工會於理監事聯席會會議決議討論修改其組織範圍，即剔除台綠，便召開臨時會員代表大會決議通過。

工會認為，工會採會員代表制，在章程中只規定有會員代表大會、理監事會，並無會員大會，因此，依規定「除名處分應以『會員』3分之2以上同意行之」，是指以『會員代表大會』；當日臨時會員代表大會出席人數為36人，有關剔除台鹽綠能除名第1案、第2案分別經33票、32票同意，均逾3分之2以上同意門檻。

台南地院審理認為，有關會員除名規定，既經載明在工會章程中，工會會員除名自應以「會員」3分之2以上同意，才算合法，且依其「會員」定義「在工會組織區域內從事本業而年滿16歲以上男女從業人員，除代表雇主行使管理權以外均應為工會會員」。

法官也說，工會分別製作有會員名單、會員代表名冊，臨時會員代表大會時有會員252人（台綠61人）、會員代表37人（台綠2人），所以工會辯稱「除名處分應以『會員』3分之2以上同意行之」是指「除名處分應以『會員代表』3分之2以上同意行之」，並不可採。