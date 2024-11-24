快訊

比摺疊手機還狂！LG推變形螢幕 可以扭轉、彎曲1萬次

評／吳崢的恭喜 只是說出民進黨對霸凌案的真話

聽新聞
0:00 / 0:00

台綠缺人苦撐 卻有人上班睡到摔地 公司：無大量加班

聯合報／ 記者林伯驊／台南即時報導
台鹽綠能公司蘇姓男員工上班多次睡覺，依然沒遭懲處，被質疑有特權。記者林伯驊／翻攝
台鹽綠能公司蘇姓男員工上班多次睡覺，依然沒遭懲處，被質疑有特權。記者林伯驊／翻攝

台鹽綠能公司近年慘賠上億元，檢調又偵辦光電弊案，內部問題逐一浮現，高層挨批缺乏綠能專業，且財務慘況令員工人數剩編制的幾乎一半，卻遭爆出疑高層關係良好的男員工上班多次睡覺，依然沒受懲處。

台鹽綠能公司由台鹽前董事長陳啓昱2017年時成立，編制員額95人，目前編制約80人，不過陳啓昱涉掏空弊端，近兩年虧損情況日益嚴重，出現員工集體跳槽到包商公司，也有人待不下去離職，目前台鹽公司副總經理李杰翰代理台鹽綠能公司董事長，然而公司遇缺不補，目前剩約40多人，有大量缺額也沒補實，1人兼多個業務情形變常態，加班時數暴增。

蘇姓基層員工曾被鏡週刊報導父親是台鹽高階主管，進入台綠就直接占專員缺，屢遭檢舉上班時間睡覺，被調整單位。據了解，他上班睡覺毫不掩飾，有員工目擊他曾睡覺睡到從椅子上摔下來，聲音大到其他人以為發生什麼事，他的直屬主管還曾「叫他起床」，但新聞報導曝光後僅被調單位，依然被發現過上班打瞌睡。

其他員工憤憤難平的是，蘇姓員工如此離譜行徑上了新聞居然不動如山，從未遭受任何懲處，目前任職規劃設計處，處長由現任總經理林昇慧暫代，同單位有1名同事每個月須加班超過法定時數，卻見他上班睡覺，怒批特權便離職。

1名離職的台綠員工指出，管理高層缺乏綠能專才，「外行領導內行」，先前有長官連太陽光電是高壓電都不知道；至於7月上任的現任總經理林昇慧，維持6年的月會突然停開，專案會議也不開，恐怕高層都不知道公司每個月現金流量跟要付的錢、所有的專案都不知道進度，各部門的工作互相重複或沒做，導致客戶抱怨，連勞資會議傳出停擺。

台綠公司回應，公司新董事長上任後，已陸續安排各項專案報告替代月會，專案報告比月會更具效率；針對指控蘇姓員工上班離譜行徑，台綠也表示，有關人員工作表現，目前正整體評估人力資源配置，未來將視狀況通盤考量。

台綠公司也澄清，台鹽綠能公司目前業務緊縮，查核結果，「大量加班」實為錯誤訊息。

台鹽綠能公司蘇姓男員工上班多次睡覺，依然沒遭懲處，被質疑有特權。記者林伯驊／翻攝
台鹽綠能公司蘇姓男員工上班多次睡覺，依然沒遭懲處，被質疑有特權。記者林伯驊／翻攝

台鹽 太陽光電 綠能

延伸閱讀

傳陳啓昱潛逃菲國上億元早洗錢到海外 檢方：所有情資都會查證

台鹽綠能陳啟昱傳捲款逃往菲國 南檢查證中全力追緝

陳啟昱帳戶逾億現金全領光 酒店「御姐」小三疑暗助海外洗錢

【重磅快評】陳啓昱落跑中 賴清德已遙指2026

相關新聞

台鹽綠能主管遭爆性騷多女 噁問罩杯、鹹豬手 傳出閃辭

台鹽綠能公司內部爆性騷案！多名女員工控訴陳姓處長常藉故聊天涉開黃腔，問「罩杯多少」，還摸手搭肩、碰腰部等接觸，3人已提出...

環境部長彭啓明：將設三階段減碳目標 政府部門明年碳盤查

環境部長彭啓明昨（23）日表示，未來幾個月內將訂出2030、2032、2035年的三階減碳目標，並推出六大部門旗艦計畫，...

子母公司互槓！台綠慘遭台鹽工會除名 提告結果曝光

台鹽綠能公司爆光電弊案、內部問題又不斷，母公司台鹽與子公司關係緊張。台鹽公司企業工會去年12月開臨時會員大會，決議將台綠...

台綠缺人苦撐 卻有人上班睡到摔地 公司：無大量加班

台鹽綠能公司近年慘賠上億元，檢調又偵辦光電弊案，內部問題逐一浮現，高層挨批缺乏綠能專業，且財務慘況令員工人數剩編制的幾乎...

今年GDP成長有望逾4% 出口優於預期帶動佳績

行政院主計總處29日將召開國民所得評審會議，公布最新經濟成長率預測。由於AI應用與資通產品需求維持強勁，使得出口表現優於...

本周關注聯準會貨幣政策、台灣今年GDP可望突破4%

在川普當選美國總統之後，聯準會（Fed）未來貨幣政策備受關注。本周美國公布11月核心PCE（個人消費支出物價指數），聯準會也將公布11月貨幣政策會議紀要，都可一窺Fed未來利率動向。 部分聯準會決策者擔心抗通膨的進展可能已經停滯，呼籲採取謹慎做法；另一部分則希望確保勞動市場不會進一步降溫，暗示有必要繼續降息。這些不同看法之上存有一個不確定因素，即當選總統的川普承諾的關稅和減稅措施，以及打擊移民的政策，將如何影響物價和就業，以及更廣泛的經濟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。