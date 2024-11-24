台綠缺人苦撐 卻有人上班睡到摔地 公司：無大量加班

台鹽綠能公司近年慘賠上億元，檢調又偵辦光電弊案，內部問題逐一浮現，高層挨批缺乏綠能專業，且財務慘況令員工人數剩編制的幾乎一半，卻遭爆出疑高層關係良好的男員工上班多次睡覺，依然沒受懲處。

台鹽綠能公司由台鹽前董事長陳啓昱2017年時成立，編制員額95人，目前編制約80人，不過陳啓昱涉掏空弊端，近兩年虧損情況日益嚴重，出現員工集體跳槽到包商公司，也有人待不下去離職，目前台鹽公司副總經理李杰翰代理台鹽綠能公司董事長，然而公司遇缺不補，目前剩約40多人，有大量缺額也沒補實，1人兼多個業務情形變常態，加班時數暴增。

蘇姓基層員工曾被鏡週刊報導父親是台鹽高階主管，進入台綠就直接占專員缺，屢遭檢舉上班時間睡覺，被調整單位。據了解，他上班睡覺毫不掩飾，有員工目擊他曾睡覺睡到從椅子上摔下來，聲音大到其他人以為發生什麼事，他的直屬主管還曾「叫他起床」，但新聞報導曝光後僅被調單位，依然被發現過上班打瞌睡。

其他員工憤憤難平的是，蘇姓員工如此離譜行徑上了新聞居然不動如山，從未遭受任何懲處，目前任職規劃設計處，處長由現任總經理林昇慧暫代，同單位有1名同事每個月須加班超過法定時數，卻見他上班睡覺，怒批特權便離職。

1名離職的台綠員工指出，管理高層缺乏綠能專才，「外行領導內行」，先前有長官連太陽光電是高壓電都不知道；至於7月上任的現任總經理林昇慧，維持6年的月會突然停開，專案會議也不開，恐怕高層都不知道公司每個月現金流量跟要付的錢、所有的專案都不知道進度，各部門的工作互相重複或沒做，導致客戶抱怨，連勞資會議傳出停擺。

台綠公司回應，公司新董事長上任後，已陸續安排各項專案報告替代月會，專案報告比月會更具效率；針對指控蘇姓員工上班離譜行徑，台綠也表示，有關人員工作表現，目前正整體評估人力資源配置，未來將視狀況通盤考量。