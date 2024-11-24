環境部長彭啓明：將設三階段減碳目標 政府部門明年碳盤查

環境部長彭啓明昨（23）日表示，未來幾個月內將訂出2030、2032、2035年的三階減碳目標，並推出六大部門旗艦計畫，政府部門明年也會開始碳盤查工作。

環境部昨日舉行政府機關永續長共識營，政府多個部會永續長齊聚環境部，會中成立永續長聯盟，將推動政府執行內部碳盤查、公務車全面電動化等重點工作。關於淨零永續推動目標，彭啓明做了以上表示。

彭啓明指出，為擴大淨零減碳企圖心，環境部將於幾個月內提出2030、2032、2035年的三階減碳目標，強化減碳新目標將從能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門旗艦計畫進行突破，包括：深度節能、去碳燃氫、新興能源、氫能供應鏈、科技儲能、碳捕存、資源循環、運輸、國營事業減碳行動等。

行政院核定政府單位將設置永續長，由各部會副首長、各縣市政府副首長擔任，並組成永續長聯盟，與民間企業對接，共同落實綠色成長及2050淨零轉型目標，環境部昨舉行首次「政府機關永續長共識營」。

身兼永續長聯盟秘書長的彭啓明昨在會中分享「公部門永續長設置與運作及淨零永續推動目標」，他指出，永續長聯盟不僅是開放政府轉型的重要推手，更將成為企業與政府在永續發展合作中的關鍵橋梁。

彭啓明提到，永續長聯盟將優先推動的重要工作，包含政府機關碳盤查、落實深度節能診斷及執行、公務車全面電動化、完成建築能效標示、提升綠色採購等任務。