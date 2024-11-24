27日產業戰略高峰論壇 大咖獻策

經濟日報／ 記者李淑慧／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

經濟日報將於11月27日舉辦「2024產業戰略高峰論壇--AI催動產業低碳化與智慧化」，邀請產業領袖與政府決策官員，共同探討在AI時代下，如何協助產業達成低碳化目標，同時實現智慧化轉型，為企業帶來更高的經濟效益與社會價值。

本論壇由經濟日報主辦，經濟部、中國信託銀行、中華汽車、台灣電力公司、元大投信協辦。活動將從上午9時至下午15時50分，於台北國際會議中心（台北市信義區信義路五段1號）201室舉行。

論壇當天，經濟次長陳正祺將出席致詞，說明政府最新政策方向，產業領袖部分，包括鴻海（2317）科技集團董事長劉揚偉、東元電機董事長利明献、工研院資深副總蘇孟宗、中信金控策略長劉奕成、上銀科技董事長卓文恒都將出席專題演講，分享公司在AI時代下如何創新與轉型，邁向永續發展。

在最後一場高峰對談，邀請中興保全科技董事長林建涵、中華汽車副總經理錢經武、研華公司新興事業發展處總監李航出席，共同探討AI時代下低碳化與智慧化的挑戰，由數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男主持。

AI被稱作第四次工業革命的核心，相較前三次工業革命，它對未來人類生活和產業發展影響將更大。依據波士頓顧問公司（BCG）分析，AI不只可提升企業20%生產效率，也能幫助全球減少5%至10%的溫室氣體排放。

AI技術對企業的智慧化與低碳化雙重轉型帶來了推動作用，但也伴隨著新的挑戰。在智慧化方面，AI能提升自動化、數據分析等能力，而在低碳化方面，AI能幫助企業精準監控和管理能源使用。

此次論壇邀請政府首長與產業領袖的分享，期能協助企業掌握契機，在下一波的智慧革命中取得機會與優勢。

立即報名

低碳

延伸閱讀

台泥低碳水泥 打入英國 董事長張安平宣示今年是轉型國際化第一年

中華車：MG HS自製率逾2成 在地生產仍待查核驗證

經部：台積電德國廠帶動供應鏈布局 台德共創雙贏

詹文男 X 林全能 整合資源加速無人載具時代來臨

相關新聞

環境部長彭啓明：將設三階段減碳目標 政府部門明年碳盤查

環境部長彭啓明昨（23）日表示，未來幾個月內將訂出2030、2032、2035年的三階減碳目標，並推出六大部門旗艦計畫，...

今年GDP成長有望逾4% 出口優於預期帶動佳績

行政院主計總處29日將召開國民所得評審會議，公布最新經濟成長率預測。由於AI應用與資通產品需求維持強勁，使得出口表現優於...

台灣168／國銀中小企放款提前達標

據金管會統計，2024年9月底國銀對中小企業放款餘額攀升到10兆2,612億元，單月大增885億元，累計前九月增加4,9...

每周一勢／公司登記家數78.8萬家 創高

據經濟部統計，今年9月底公司登記現有家數達78.8萬家，為歷年新高，較2023年年底增2.2%。就縣市別觀察，多集中於台...

27日產業戰略高峰論壇 大咖獻策

經濟日報將於11月27日舉辦「2024產業戰略高峰論壇--AI催動產業低碳化與智慧化」，邀請產業領袖與政府決策官員，共同...

川普強勢回鍋 土銀董座何英明：憂高關稅衝擊產業競爭力

外界關注美國總統當選人川普上任後的經貿政策影響，土銀董事長何英明今天表示，比較擔心對產業、企金業務的影響，高關稅可能影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。