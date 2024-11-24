27日產業戰略高峰論壇 大咖獻策

經濟日報將於11月27日舉辦「2024產業戰略高峰論壇--AI催動產業低碳化與智慧化」，邀請產業領袖與政府決策官員，共同探討在AI時代下，如何協助產業達成低碳化目標，同時實現智慧化轉型，為企業帶來更高的經濟效益與社會價值。

本論壇由經濟日報主辦，經濟部、中國信託銀行、中華汽車、台灣電力公司、元大投信協辦。活動將從上午9時至下午15時50分，於台北國際會議中心（台北市信義區信義路五段1號）201室舉行。

論壇當天，經濟次長陳正祺將出席致詞，說明政府最新政策方向，產業領袖部分，包括鴻海（2317）科技集團董事長劉揚偉、東元電機董事長利明献、工研院資深副總蘇孟宗、中信金控策略長劉奕成、上銀科技董事長卓文恒都將出席專題演講，分享公司在AI時代下如何創新與轉型，邁向永續發展。

在最後一場高峰對談，邀請中興保全科技董事長林建涵、中華汽車副總經理錢經武、研華公司新興事業發展處總監李航出席，共同探討AI時代下低碳化與智慧化的挑戰，由數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男主持。

AI被稱作第四次工業革命的核心，相較前三次工業革命，它對未來人類生活和產業發展影響將更大。依據波士頓顧問公司（BCG）分析，AI不只可提升企業20%生產效率，也能幫助全球減少5%至10%的溫室氣體排放。

AI技術對企業的智慧化與低碳化雙重轉型帶來了推動作用，但也伴隨著新的挑戰。在智慧化方面，AI能提升自動化、數據分析等能力，而在低碳化方面，AI能幫助企業精準監控和管理能源使用。

此次論壇邀請政府首長與產業領袖的分享，期能協助企業掌握契機，在下一波的智慧革命中取得機會與優勢。