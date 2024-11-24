今年GDP成長有望逾4% 出口優於預期帶動佳績

行政院主計總處29日將召開國民所得評審會議，公布最新經濟成長率預測。由於AI應用與資通產品需求維持強勁，使得出口表現優於預期，再加上第4季為傳統旺季，預期今年經濟成長率可望突破4%。

主計總處官員指出，由於第3季經濟成長率上修至3.97%的情況下，若第4季預測數維持不變，將推升今年全年GDP站上4.1%，創近三年最高，較8月預測數3.9%，增加0.2個百分點。最新經濟成長率預測，將於29日召開國民所得評審會議後，由主計總處主計長陳淑姿公布。

主計總處官員表示，目前國內景氣仍處於復甦軌道上，成長動能持續擴增，儘管第4季會受美國大選影響，仍有許多不確定性，但研判今年經濟成長超過4%的機率是高的。

近十年經濟成長率 圖／經濟日報提供

我國經濟成長率通常是指實質GDP年增率，第3季3.97%雖優於預期，仍是近四季最低，若依美國通用的經濟成長率（實質GDP季增年率）則達4.38%，創近三季最高，這些數字說明台灣當前情勢仍屬穩定成長。

有關亞洲四小龍第3季經濟成長率，根據主計總處資料顯示，以新加坡4.1%最高，台灣3.97%次之、香港1.8%、南韓1.5%。

主計總處官員表示，上修第3季經濟成長率概估主因出口表現優於預期，以美元計價商品出口值達1,241億美元，較原先預測增加20億美元，年增8.04%，亦明顯優於原先預測的6.27%，成為上修第3季GDP概估的主要動能。惟在傳產部分，則因為全球需求疲弱，出口表現則未如原先預期，有點美中不足。

此外，三角貿易及航運服務表現亦佳，併計經所有權調整的商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長8.67%，較預測數增加1.74個百分點。