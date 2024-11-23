政府帶頭減碳 彭啓明：公部門永續長須優先推動六件事

環境部今（23）日舉行「政府永續長共識營」，政府多個部會永續長齊聚環境部參與，環境部長彭啓明表示，永續長有六件事需優先推動，包含逐步完成內部碳盤查、落實深度節能診斷及執行、汰換燃油車輛公務車全面電動化、完成建築能效標示朝向淨零碳建築、提升綠色採購、公私部門交流等，明年希望逐步來推動。

行政院長卓榮泰也在致詞時表示，「永續長聯盟」是在行政院行動101策略記者會中所宣布，於賴總統上任半年即可成立，是持續進步及改變未來的力量，也是回應對民眾的重要承諾。

另外，卓院長還提到永續長設定有三個重點，第一、設定階段性目標，逐步達成，迅速跟社會達成共識，培育與發掘好的人才，人才都是國家資產，要好好疼惜與栽培；第二、共同參與，包含中央部會、地方政府、國營事業、學校與醫療機構建立向上連結，向下扎根，橫向溝通聯繫與發展；第三、創新轉型，要有新想法、新思維、新科技，六大部門針對溫室氣體有實際減碳計畫，包括碳費制度、淨零科技發展、綠色金融及綠色採購，其中綠色採購從公部門做起，帶動民間私部門綠色採購，以及綠色產業發展，才能達成淨零目標。

行政院副院長鄭麗君則表示，永續長有雙重任務，一方面要協助國家推動整體永續發展目標，另一方面，展開淨零轉型及調適行動，積極面對氣候變遷挑戰。以創新的思維來導入，提出國土調適總體計畫，催生綠色產業、綠色經濟及綠領人才，為下一代創造不一樣的永續發展模式。

彭啓明也以環境部為例，已完成部內2023年碳盤查，溫室氣體排放量約4,084 噸二氧化碳當量，未來將舉辦工作坊，教導各機關自行辦理碳盤查。

環境部表示，今日會中還邀請台達電子永續長周志宏和行政院人事長蘇俊榮分享推動永續發展的實務經驗與具體案例，透過企業和公部門的跨界合作，為台灣未來的永續轉型提供新思維，藉此提供與會永續長們在淨零轉型上的具體方向。