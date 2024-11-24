每周一勢／公司登記家數78.8萬家 創高
據經濟部統計，今年9月底公司登記現有家數達78.8萬家，為歷年新高，較2023年年底增2.2%。就縣市別觀察，多集中於台北市占22.9%，其他依序為新北市占19.2%、台中市占15.3%、高雄市占11.2%、桃園市占9.2%。
前九月新設立3.6萬家 同期新高
據經濟部統計，今年1~9月新設立公司家數為3.6萬家，創歷年同期新高，較上年同期增加1,595家，年增4.7%。就行業觀察，以專業、科學及技術服務業占21.3%、營建工程業占16.0%、金融及保險業占14.7%，製造業占14.5%的占比較大。
女性公司負責人占比逐年上升
據經濟部統計，近年女性公司負責人呈逐年上升，公司家數從2019年的21.7萬家，增至2024年9月的25.2萬家，占比則從30.8%增至32.1%，性別差距則由38.4個百分點增至35.8個百分點。
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