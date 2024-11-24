台灣168／國銀中小企放款提前達標

經濟日報／ 本報訊
國銀中小企放款提前達標。（本報系資料庫）
國銀中小企放款提前達標。（本報系資料庫）

據金管會統計，2024年9月底國銀對中小企業放款餘額攀升到10兆2,612億元，單月大增885億元，累計前九月增加4,948億元，提前達到全年4,200億元新增放款目標值，達標率1.18倍，市場估全年新增放款上看5,500億元。

前三季薪資差距近五年最低

主計總處發布全體受僱員工「經常性薪資」分布，今年前三季經常性薪資十等分位的高低薪資差距降至2.79倍，寫近五年同期最低，顯示薪資分配已往好的方向發展。

央行明年繳庫攀15年新高

央行明年預算報告出爐，2025年度預計繳庫新台幣2,000億2,914萬元，不只較今年增加，更創下2010年以來的最高紀錄，顯見央行「國庫金雞母」稱號當之無愧。

今年總稅收估超徵4,000億

今年總稅收估超徵4,000億。（本報系資料庫）
今年總稅收估超徵4,000億。（本報系資料庫）

財政部公布前十月總稅收逾3.2兆元，年增9%，提前達成今年預算數，預估全年總稅收可望超過預算數（俗稱超徵）4,000億元。稅收豐收的大功臣是證交稅、所得稅，其中證交稅已連18月雙位數正成長。

餘額

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