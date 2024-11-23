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旅菲青商訪蘇比克灣 探索合作機會

中央社／ 蘇比克灣經濟特區23日專電

菲律賓台商總會青商會今天走訪蘇比克灣經濟特區，與當地台灣青年廠商進行交流，透過人員的連結，探索及撮合商機。

菲律賓台商總會青商會成員今天由會長陳義偕同，抵達蘇比克灣經濟特區，在松玥建設公司招待所會館舉行商業交流會，產業涵蓋電子電力相關產品、拖車租借、網路機房、雪花冰設備、換匯、房地產、蔬果及五金買賣等。

陳義觀察到，就工廠而言，蘇比克灣經濟特區的投資環境很好，適合電子組裝業、傳統加工業前來，免稅區也有很大的市場，特別美中貿易戰仍在進行，一些台商也移到蘇比克這邊組裝，免稅出口。

經營高級水果生意的陳義補充，只要人多就有對食品的需求，因此也考慮進軍蘇比克灣市場，銷售精品水果。

菲律賓蘇比克灣台商協會秘書長許瀚升表示，蘇比克灣經濟特區擁有許多投優勢，勞動人口充沛，薪資水準相對較低，適合製造業進駐；蘇比克灣依山傍水，觀光產業也具有優勢，呂宋島居民及外國旅客常會繞到蘇比克灣來渡假。

許瀚升說，來自馬尼拉的青商展現豐富的想法及充沛活力，希望接下來可以為蘇比克灣經濟特區帶來更多的投資，增加蘇比克的經濟動力。

松玥建設公司人員也帶領青商會成員參觀開發中的沙灘太空艙渡假村。

松玥建設行銷部經理張子妍介紹，太空艙渡假村預計明年下半年開始營運，屆時將是全菲律賓第一座太空艙渡假園區，展現當地自然生態與特色，帶動蘇比克灣觀光產業，也觀迎台商參觀。

蘇比克灣曾是美國海軍基地，距馬尼拉以北約136公里，現為菲國重要經濟特區之一，有1800多家廠商進駐，累計投資百億美元，其中包括台灣廠商近100家。

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