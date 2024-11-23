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川普強勢回鍋 土銀董座何英明：憂高關稅衝擊產業競爭力

中央社／ 台北23日電
川普將重掌白宮，外界關注其上任後的經貿政策影響。路透社
川普將重掌白宮，外界關注其上任後的經貿政策影響。路透社

外界關注美國總統當選人川普上任後的經貿政策影響，土銀董事長何英明今天表示，比較擔心對產業、企金業務的影響，高關稅可能影響產業競爭力，對明年的傳產景氣抱持觀望態度。

土地銀行今天上午舉行員工健行活動，何英明接受媒體聯訪。

媒體詢問如何看待川普上任後的影響，何英明表示，怕的不是對土銀的影響，比較擔心對產業、企金業務的影響。台灣屬於出口導向型經濟體，對於明年的傳產景氣抱持觀望態度。

觀察內需型產業，何英明表示，國內依然有日用品、食品加工品等需求，比較不擔心內需產業。至於外銷產業，像是鋼鐵、石化業已經比較受到影響，近年也面臨減碳課題，如果美國未來再透過政策課予高關稅，不僅衝擊產業競爭力，也可能影響企業財報表現。

何英明指出，高關稅連帶可能出現高通膨隱憂，企業經營將本求利，產品的成本上揚時，也可能影響定價。川普不會針對所有物品都實施高關稅，可能針對希望來美國生產的產品才會祭出高關稅。台灣對美國、中國的貿易依賴度高，後續的關稅議題，也是明年可能面對的挑戰。

至於土銀今年獲利狀況與明年營運展望，何英明說明，今年1到10月自結稅前盈餘新台幣158.65億元，較去年同期稅前盈餘增加13.18億元，成長率達9.06%，創下歷年同期新高，全年稅前盈餘可望較去年的170.43億元再創佳績；明年力拚稅前盈餘衝刺200億元。

土銀 川普 美國 關稅

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