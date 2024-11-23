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新竹市企業經理協進會慶30周年 頒傑出總經理獎予陳慧玲、余忠仁

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹市企業經理協進會慶30周年，並頒發傑出經理人獎項。新竹企經會／提供
新竹市企業經理協進會慶30周年，並頒發傑出經理人獎項。新竹企經會／提供

社團法人新竹市企業經理協進會歡慶30周年慶，22日舉辦第14屆會員大會暨新竹區傑出經理獎頒獎典禮，其中「傑出總經理獎」的得主為円星科技M31（6643）董事長陳慧玲、及新竹臺大分院院長余忠仁，肯定兩人在管理與創新領域中表現出卓越的領導風範。

新竹企經會今年迎來成立30周年，新竹企經會多年來以提升新竹地區企業經理人的專業素養為己任，每年舉辦「新竹區傑出經理獎」選拔活動，如今邁入第21屆。藉由今年的頒獎典禮，不僅向得獎者致以崇高敬意，更期待新竹企經會繼往開來，攜手並進更閃耀的30年。

新竹企經會表示，作為業界的領導者，舉辦此活動不僅具有深遠的象徵意義，也展現出台灣在科技發展上的前瞻性。透過表彰傑出經理人，我們肯定那些為產業努力不懈、默默奉獻的專業人才，並激勵得獎者持續為社會創造價值，成為台灣科技發展的中堅力量，引領並培育未來精英，讓世界看見台灣科技的實力與潛能。

除了「傑出總經理獎」陳慧玲和余忠仁二位得獎者，今年的獎項涵蓋多個領域，頒發給在管理、研發、創新及社會貢獻方面表現傑出的經理人：

傑出研究發展管理獎：瑞昱半導體的曾順得資深處長、啟碁科技的齊世瑋副總經理、工研院資通所的邱碧貞副組長

傑出科技管理獎：欣銓科技的周可恆協理、工研院行銷傳播處的許淑珮副處長、工研院量測中心的謝卓帆組長

傑出青年經理獎：工研院資通所的黃献竤技術副理、工研院量測中心的顏鈺庭經理、新代科技的楊勝安資深經理

傑出創新轉型獎：愛恆啟能中心的劉萍生主任

傑出社會創新獎：天成萬通的徐志仁總經理

新竹企經會遴選委員會主委兼中國砂輪執行長謝榮哲先生表示，今年競爭相當激烈，許多候選人展現了卓越的專業知識與創新思維，經過審慎的評估與討論，最終選出了最具代表性的傑出經理人，並向所有參與遴選的優秀人才致以最高敬意。每一位得獎者都是產業持續成長與科技進步的動力。

新竹企經會秘書長周少媛表示，傑出經理獎頒獎活動已成為大新竹地區一年一度的盛事，協會也將持續致力於發掘和嘉許更多優秀人才，為新竹企經會和台灣產業開創新的篇章，彰顯台灣在全球科技競爭中的實力與亮眼成績。

新竹市企業經理協進會歡慶30周年。新竹企經會／提供
新竹市企業經理協進會歡慶30周年。新竹企經會／提供

工研院 瑞昱半導體

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