碳排汙染 中火蟬聯台灣榜首

第廿九屆氣候峰會（COP29）將落幕，台灣去年碳排表現如何呢？「氣候追蹤」（Climate TRACE）於峰會期間公布最新數據，單以碳排放量計算，台灣去年全球排名第卅五名，跟前年持平，其中台中火力發電廠再度蟬聯碳排榜首，位居全球第五十一名。據氣候追蹤統計，台灣共有八處排入全球前五百大排放汙染源中。

在溫室氣體排放量全球排名中，以中國大陸、美國、印度、俄國，和巴西包辦前五名，位居碳排放冠軍的中國大陸，其排放量高達美國近三倍，占全球廿八點一四％；在城市方面，由大陸上海奪得碳排放冠軍，其次分別為日本東京，和美國紐約。

台灣去年整體碳排量約為三二○百萬公噸二氧化碳當量（MtCO2e），較前一年成長二點○六％，占全球碳排量○點五二％，世界排名第卅五名；台灣碳排以能源、製造業，和交通為最大宗，合計占國內碳排量的八十四點四七％，其中能源就過半，占總碳排量的五○點五三％。

環境部日前審查中火二期環評案，儘管環團、民代提出多項質疑，包括機組規模不減反增，二○三二年前總空汙排放量並未減少等，全案在爭議聲中仍通過審查。而根據氣候追蹤，台灣前十大碳排放汙染源，以台中火力發電廠居冠，第二名為中鋼小港廠，第三名是雲林麥寮發電廠。