聽新聞
0:00 / 0:00

碳排汙染 中火蟬聯台灣榜首

聯合報／ 特派記者陳熙文王惠英／巴庫報導
台灣8處碳排放量 排名世界前500大 製表／陳熙文 圖／聯合報提供
台灣8處碳排放量 排名世界前500大 製表／陳熙文 圖／聯合報提供

第廿九屆氣候峰會（COP29）將落幕，台灣去年碳排表現如何呢？「氣候追蹤」（Climate TRACE）於峰會期間公布最新數據，單以碳排放量計算，台灣去年全球排名第卅五名，跟前年持平，其中台中火力發電廠再度蟬聯碳排榜首，位居全球第五十一名。據氣候追蹤統計，台灣共有八處排入全球前五百大排放汙染源中。

在溫室氣體排放量全球排名中，以中國大陸、美國、印度、俄國，和巴西包辦前五名，位居碳排放冠軍的中國大陸，其排放量高達美國近三倍，占全球廿八點一四％；在城市方面，由大陸上海奪得碳排放冠軍，其次分別為日本東京，和美國紐約。

台灣去年整體碳排量約為三二○百萬公噸二氧化碳當量（MtCO2e），較前一年成長二點○六％，占全球碳排量○點五二％，世界排名第卅五名；台灣碳排以能源、製造業，和交通為最大宗，合計占國內碳排量的八十四點四七％，其中能源就過半，占總碳排量的五○點五三％。

環境部日前審查中火二期環評案，儘管環團、民代提出多項質疑，包括機組規模不減反增，二○三二年前總空汙排放量並未減少等，全案在爭議聲中仍通過審查。而根據氣候追蹤，台灣前十大碳排放汙染源，以台中火力發電廠居冠，第二名為中鋼小港廠，第三名是雲林麥寮發電廠。

碳排放 碳排量 美國

延伸閱讀

環盟批郭智輝擁核言論 籲正視「無縣市接受核電廠」

展現1種關係 大谷翔平夫妻登日本「理想夫婦」榜首

日本碳權交易訂2027年度上路 擬納逾300家企業

12強賽／陳傑憲打擊率5成71大會第2 上壘率6成67更是榜首

相關新聞

碳排汙染 中火蟬聯台灣榜首

第廿九屆氣候峰會（ＣＯＰ29）將落幕，台灣去年碳排表現如何呢？「氣候追蹤」（Climate TRACE）於峰會期間公布最...

台泥積極參與能源轉型，和平電廠2040年除役

台泥董事長張安平今日主持第三季法說會指出，AI誕生更加速了電力的需求，明年台泥將加速全球能源布局，為全球能源轉型貢獻一己...

央行前副總裁陳南光：房地產過熱導致貧富差距擴大

中央銀行前副總裁陳南光今日在台大社科院主辦的研討會上在答覆與會者提問時指出，房地產過熱是導致貧富差距擴大的重要原因，這從...

10月失業率3.4%為24年同月最低 11月可望再降

主計總處今天發布10月失業率為3.40%，較上月下降0.03個百分點，連續兩個月下降，且續創24年同月新低。經季節調整後...

駁郭智輝「民調6、7成支持核電」 環盟：沒有縣市首長接受核電廠

經濟部長郭智輝20日在立院受訪時指相關核電民調支持已有6、7成，他認為核能共識這個命題不難，核能安全在台灣也不難，「現在...

環盟批郭智輝擁核言論 籲正視「無縣市接受核電廠」

經濟部長郭智輝日前發表言論，直言核廢料處理解決，核能即可撥雲見日，環團今天批評郭智輝公然發表違法擁核言論，也呼籲郭智輝正視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。