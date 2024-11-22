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台泥積極參與能源轉型，和平電廠2040年除役

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台泥今日舉行法說會，董事長張安平今日扛著40公斤的台泥卜特蘭石灰石水泥出場，並宣布和平電廠於2040年除役。圖/台泥提供
台泥今日舉行法說會，董事長張安平今日扛著40公斤的台泥卜特蘭石灰石水泥出場，並宣布和平電廠於2040年除役。圖/台泥提供

台泥董事長張安平今日主持第三季法說會指出，AI誕生更加速了電力的需求，明年台泥將加速全球能源布局，為全球能源轉型貢獻一己之力。隨即台泥即宣示，旗下和平電廠肩負支持國家能源轉型政策及電網穩定需求，將責無旁貸啟動與台電2027年後之續約計畫，但因燃煤機組將於2040年達到設計年限，到時就會正式退場。

台泥也證實，旗下電芯品牌Molicel已打入AI供應鏈，自第4季開始正式出貨5kW BBU電池給一家全球知名雲端服務商，也正與另外三家BBU客戶開發下一代電池：台泥在歐洲儲能與充電建置也快速增長中，子公司NHOA在全球併網，及在建的案場總容量已達2433 MWh，Atlante已完成建置及在建中的充電點總數達到5313個。

台泥旗下位於宜花交界的和平電廠是台灣東部發電量最大的電廠，提供北部兩大重要城市宜蘭約95%，以及新北市約20%的用電需求，供應全台近4%的電力，目前更是台灣北東電網極為重要的供電來源，台泥總經理程耀輝以「社會轉型能源」，形容繼續運營和平電廠，是台泥實踐社會責任的具體表現。

程耀輝表示，和平電力肩負支持國家能源轉型政策及電網穩定需求，將責無旁貸啟動與台電2027年後之續約計畫，但因燃煤機組將於2040年達到設計年限，到時就會正式退場。

張安平今天也證實加拿大電芯廠建廠計畫喊停，主要是因為同時間宣布在美加建超級電芯廠的公司全部喊停，「一個國家供應商要靠單一公司撐起來是不可能的」，所以能元科技已經回覆加拿大政府不會繼續進行下去。

張安平表示，在台灣小港廠產能沒有完全用到效率之前，很難到外面再開新的廠。

台泥總經理程耀輝表示，小港廠新產線良率已接近九成，技術穩定性與效益逐步顯現。

對於BBU使用的鋰電池，張安平認為，以往BBU跟未來的BBU差很多，2024年所要的動力儲存或放出來，到2026年，12-15個月後至少相差十倍，應該會跳躍性往前走。現在客戶給Molicel的價格是高的。

另外，內捲很嚴重的大陸，電池只能放到大陸BBU使用，沒辦法放到歐美使用，所以價格壓力不會太大。

在儲能及充電方面，台泥總經理程耀輝指出，NHOA私有化進程已順利完成，這不僅簡化組織架構，降低上市與監管成本，讓台泥能更直接提供財務支持，激發技術與市場資源最大潛能，創造出更深遠的綜效價值。目前NHOA在全球併網及在建的案場總容量已達2433 MWh。

在歐洲市場，台泥旗下子公司Atlante已完成建置及在建中的充電點總數達5313個，這些站點廣泛分布於義大利、法國、西班牙、葡萄牙、荷蘭及英國六個核心市場，深植於主要高速公路和核心零售地點，將能源的脈動延伸至每個角落。

程耀輝指出，台泥以水泥儲能櫃EnergyArk為核心，逐步在全球構建一個橫跨亞洲與歐洲的虛擬電網，創造綠色能源與儲能的無縫串連。EnergyArk成功將儲能技術與充電站深度結合，提升供電穩定性與能源效率，並將參加區域市場電力交易，目前已選定上述六個國家，裝置67個EnergyArk充、儲、放功能之站點，建立台泥歐洲虛擬電網。

台泥

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