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青年失業率 仍處高點
行政院主計總處昨（22）日公布10月失業率為3.4%，月減0.03個百分點，連續二個月走降，創近24年同月最低水準。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，若經濟狀況維持現在情形，預期11、12月失業率會持續下降，目前勞動市場穩定且朝正向發展，加上年底是消費旺季，對就業情勢更有幫助。
今年前十月失業率平均為3.39%，較上年同期下降0.12個百分點。
不過，值得注意的是，9月青年失業率（15~24歲）未如往年呈季節性下降，反而升至11.88%創最近13個月最高，10月青年失業率11.53%，雖呈緩降，但不僅高於去年同期的11.21%，也高於今年前十月平均的11.36%，引發關注。
譚文玲表示，短期內青年失業率偏高，須持續觀察變動情形，但長期而言，情況已有好轉，今年前十月的青年失業率平均為11.36%，已是2008年以來同期新低。
根據主計總處調查，青年失業率方面，10月15至19歲失業率9.12%，20至24歲11.84%，多為初次尋職，處職場調適階段，致失業率較高，但因畢業生陸續找到工作，失業率已較9月下降；且隨工作狀況逐漸穩定，失業率即呈下降，25至29歲失業率6.07%，30至34歲降至3.44%。
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