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政院證實 新任勞動部長由民進黨立委洪申翰接任

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

勞動部何佩珊請辭獲准，有關新任勞動部部長人選一事，行政院發言人李慧芝22日晚間證實，新任勞動部長擬由立法院洪申翰委員接任，預計下周一(25日)正式對外公布人事命令。

洪申翰過去出身於民間團體，不僅為公眾議題發聲，對於公部門就政策與民間溝通的合作模式非常熟稔；而自其擔任立法委員以來，對於勞動議題亦十分關切，尤其在與勞工生計以及安全息息相關的職業災害預防與權利保障等領域更是不遺餘力，戮力健全勞工職場環境。

李慧芝指出，洪申翰曾參與立法院議事運作運作並任幹部，對於行政、立法互動嫻熟，卓榮泰亟欲借重洪委員長才，稍早已徵詢其意願並獲同意，未來勞動部仍有許多重要工作尚待繼續進行，卓榮泰期許未來的洪申翰部長能夠繼續為國家貢獻己力，在公部門內繼續為勞工朋友打拼。

何佩珊 勞動部 民進黨

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