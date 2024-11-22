台英能源對話會議登場 聚焦離岸風電政策和融資議題

經濟部能源署長游振偉指出，台灣離岸風電在2023年裝置容量已躍居全球第七位，並規劃2026年至2035年提供15 GW容量，擴大我國綠能發展。

經濟部能源署今天發布新聞稿表示，與英國在台辦事處近日在台灣共同舉辦「第6屆台英能源對話會議」及「第19屆台英再生能源交流會議」，希望透過雙邊官方實質對話及業界互相交流，進一步提升雙邊合作及產業商機。

首先登場的是「第6屆臺英能源對話會議」，主要針對「離岸風電政策」及「離岸風電專案融資」等議題進行交流。我方經濟部次長連錦漳開幕致詞時表示，雙方在促進綠能及落實減碳上有共同願景，為達成2050年淨零排放目標，經濟部持續推動二次能源轉型，期待與英方在能源政策上持續交流。能源署長游振偉則提及台灣離岸風電在2023年裝置容量已躍居全球第七位，並規劃2026年至2035年提供15GW容量，擴大我國綠能發展。

英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）表示，再生能源與淨零碳排是去年簽署臺英提升貿易夥伴關係協議的重要支柱，鼓勵雙方持續深化合作。在離岸風電領域，英國是先行者，希望和台灣持續分享經驗。今年9月底英國最後一座燃煤電廠關閉，使英國更接近2030年電力產業完全脫碳目標。希望再生能源的加速布局和碳定價引入，有助台灣未來幾年成功複製。

能源安全與淨零部能源外交處長Julie Scott表示，為了應對氣候變遷，致力與國際間專業領域之合作確有其必要性。本屆會議將就台英雙邊再生能源發展的機會與挑戰進行對話，並為來年進一步合作奠定良好基礎。

在離岸風電政策對話上，我方能源署組長陳崇憲分享台灣第三階段離岸風電的挑戰與展望，英方能源安全與淨零部Chloe Mccallum再生能源差價合約資深政策主任及商業貿易部離岸風電局Sandra Li局長則分享英國第五、六輪離岸風電競標經驗。

另就離岸風電專案融資，英方出口信貸署全球信保啟辦團隊聯席主任Joanna Mobed分享離岸風電專案融資經驗，我方中國輸出入銀行國家融資保證中心主任廖上熙則說明台灣離岸風電融資保證現況。現場就融資政策及金融領域合作相關議題進行熱烈討論。

而「第19屆台英再生能源交流會議」則是台英再生能源領域重要交流平台，主要聚焦在「淨零政策與再生能源發展」、「固定式離岸風電運維」、「浮動式港埠設施及產業布局」及「電網穩定與儲能」等重要議題，共吸引約80位產官學研等專業人士共同參與。

游振偉於開幕致詞表示，在全球加速能源轉型的浪潮下，台灣刻正持續建置風、光等成熟綠能，並持續擴大多元綠能設置，以滿足未來我國企業綠電需求，促使在地產業供應鏈永續成長。台灣與英國在再生能源領域交流已經邁入第19年，期待與英方持續共同交流合作，開創兩國互利商機。

英國在台辦事處貿易投資署長戴博享（Joel Derbyshire）表示，英國政府10月發布了產業策略綠皮書，擘劃潔淨能源為英國八大重點產業之一。另戴署長恭喜我方上週完成台灣離岸風電區塊開發第二期簽約，也表示台灣是英國在亞太地區最大的離岸風電市場，英國出口信貸署已協助建立四座離岸風場。

本屆會議由我方能源署科長陳柏儒及英方離岸風電局長Sandra Li分享雙方淨零政策與再生能源政策發展情形，後續包括我方風睿能源董事長林雍堯分享固定式離岸風電運維議題、英國離岸再生能源整合開發中心應用研究主管Chong Ng介紹促進離岸風電再生能源科技創新。

針對浮動式港埠設施及產業布局議題，由我方台灣港務公司業務處兼代投資事業處資深處長黃一民說明臺灣風電港口規劃、英方福廷綠能源公司Alexander Quayle介紹浮式風電基礎設施建構發展；我方華新麗華副總劉忠祐、英方Arup離岸地質專家及能源組長Jack Yiu分別分享離岸風電供應鏈之港埠規劃及英國浮式風電與台灣的成功創新潛力講題。最後由我方台電公司電機工程師莊一麟說明台灣電網及儲能發展規劃及英方Kinewell Energy業務拓展經理Hamza Sajid分享有效運用數位工具減低風電輸出降低狀況。

能源署與英國在台辦事處共同舉辦上述二場台英重要會議交流分享，相信有助推進雙方未來在離岸風電的發展及創造更多再生能源及前瞻能源的合作機會，深化夥伴關係，共同邁向永續能源的新未來。